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"Велике будівництво" Зеленського – на кордоні зі Словаччиною і Угорщиною оновлять міжнародну трасу

24 травня, 12:41

Віталій Семченко Віталій Семченко

Дорога М-06 веде до двох пунктів пропуску: в обхід Ужгорода до україно-словацького кордону та через місто Чоп до КПП "Тиса", що на кордоні з Угорщиною

В рамках «Великого будівництва» буде відремонтована дорога М-06

В рамках «Великого будівництва» буде відремонтована дорога М-06 / Фото: Facebook

На Закарпатті у 2021 році у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" буде відремонтовано 54 із 134 км автомобільного шляху міжнародного значення М-06.

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Про це повідомив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.

Він нагадав, що дорога М-06 веде до двох пунктів пропуску: в обхід Ужгорода до україно-словацького кордону та через місто Чоп до КПП "Тиса", що на кордоні з Угорщиною.

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"3 ділянки цьогоріч відновлять у межах поточного середнього ремонту, і ще 3 – у межах капітального. Загалом це понад 54 км автошляху", – зазначив Білецький.

Нагадаємо, в Україні в 2021 році в рамках програми "Велике будівництво" побудують 4,5 тис. км державних доріг і 2 тис. км місцевих доріг.

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