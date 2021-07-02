Велика ймовірність, що це буде вересень: генерал про можливе вторгнення Росії

На підготовку до атаки Росії знадобиться тиждень- два – Романенко назвав напрямки, звідки можуть вдарити окупанти

/ Фото: Минобороны РФ

Якщо Росія і вирішить напасти на Україну, то найсприятливіший для цього період – вересень, коли будуть масштабні російсько-білоруські навчання поблизу наших кордонів. Але президент РФ Володимир Путін прийме рішення після візитів Зеленського до Меркель і Байдена, а також можливої особистої зустрічі глав України і Росії. Про це йде мова у нашій статті.

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Колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, ексглава штабу АТО генерал-лейтенант Ігор Романенко впевнений, що загроза вторгнення Росії в Україну досить реальна, проте сумнівається, що атака відбудеться у липні.

"Тепер, під час проведення масштабних навчань НАТО в Чорному морі з залученням великої кількості кораблів і літаків, Росія навряд чи почне відкриті бойові дії. Велика ймовірність, що вторгнення відбудеться у вересні, під час спільних навчань з Білоруссю", – сказав Романенко в коментарі "Сьогодні".

Генерал зазначає, що зараз Путін вичікує, чим закінчаться зустрічі Зеленського з Меркель і Байденом, потім, можливо, сам проведе переговори з президентом України, і тільки після цього прийме рішення – атакувати Україну чи ні.

"На підготовку до атаки Росії знадобиться тиждень, максимум – два", – сказав він.

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Офіцер також додав, що вторгнення, найімовірніше, почнеться зі сходу України, але не виключає і можливості нападу з боку Криму.

"Жителям Донбасу масово роздають паспорти РФ. Путіну простіше буде пояснити атаку захистом громадян Росії. Росії необхідно вирішити питання з водою в Крим і відрізати від півострова Україну. Але якщо напад з моря і буде, то не в липні, а ближче до вересня", – підсумував Романенко.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", на початку червня Зеленський озвучив терміни найнебезпечнішого для України періоду, коли може напасти Росія.

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