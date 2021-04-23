Більше не ню-модель? Анна Мінюкова про Нацраду реформ, парі з Філатовим і зустрічі з Кернесом

Сайт "Сегодня" з'ясував, чим нині займається дівчина і про що її просив мер Харкова Геннадій Кернес

У липні 2019 року Анна Мінюкова обіцяла оголитися для фотосесії, якщо мер Дніпра Борис Філатов виграє парі у президента Володимира Зеленського і встигне відремонтувати міст до дня міста.

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Якщо коротко, мер Дніпра таки виграв суперечку, і так – Анна стримала обіцянку. А вже в 2021 році "ню-модель із Дніпра" бере участь у засіданні Нацради реформ – консультативного органу при президенті.

Анна Мінюкова – інженер за освітою і займається експлуатаційним утриманням мостів, про що і ділиться в своєму блозі. А на наше запитання, чому саме вона займається в Нацраді, Анна пожартувала: "Охорона".

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"Проблема моста в Дніпрі – сам утримую, перевіряю, ремонтую і краду"

І ніхто відповідальності не несе. Щоб не образити Філатова, я порівнювала незакінчений ремонт моста з котом, який одночасно живий і мертвий. Все, як і з тим мостом: косметичний ремонт зроблений, але несучі конструкції не полагодили.

Хоча сам же Філатов сприйняв цю фразу, як те, що він підсовує людям "дохлого кота". Про це мені вже пізніше сказали люди з його оточення. Моя зустріч із екс-керівником Офісу президента Андрієм Богданом в той час, мабуть, налякала мера Дніпра, бо його люди всіляко намагалися з'ясувати, про що ж саме ми з ним говорили.

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"Борю, чекай нас", – так Андрій Богдан пропонував підписати це фото:

У цій суперечці я підтримала Зеленського, а не мера, а стан мосту після ремонту дійсно – "трохи дохлий кіт".

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"Кернес радив мені не роздягатися, навіть якщо Філатов виграє"

Коли я спілкувалася з мером Харкова Геннадієм Кернесом під час однієї зі своїх робочих поїздок у регіон, він мені порадив не роздягатися, навіть якщо Філатов закінчить ремонт моста вчасно. Тоді я не могла залишитися осторонь як фахівець у цій ситуації. І нехай навіть таким нестандартним чином у мене вийшло привернути увагу до проблеми з мостом у Дніпрі. Якщо це призведе до змін на краще, я буду вважати це результатом.

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Я сприймаю жіноче тіло, як окремий вид мистецтва, і не бачу нічого поганого в красивих естетичних "оголених" фотографіях, які зроблені зі смаком і ідеєю. Шкода, що люди самі ж все знецінюють і вульгаризують.

Сьогодні вже екс, а тоді ще міністр інфраструктури Володимир Омелян на одну з публікацій у Facebook про мене залишив коментар: "Тепер Укравтодор може змінити свою риторику, що у них немає чарівної палички, щоб відбудувати всі дороги за ніч". Тоді він назвав мене "інфраструктурної музою".

Спільні знайомі стали жартувати, що тепер цю фразу можна зафіксувати в резюме. Поки додала її тільки до опису своєї сторінки в Instagram.

До слова, раніше в "Укравтодорі" заявили, що тільки 2% обстежених мостів в Україні перебувають в повністю справному стані.

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