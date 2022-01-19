Великі черги та діти. Як у великих містах України пірнають в ополонки (фото, відео)

По всій Україні 19 січня відзначають Водохреще. Люди пірнають в ополонки, танцюють і співають пісні, щоб зігрітися й повеселитися.
Як у великих містах України купаються в ополонці – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".
Київ
Станом на ранок 19 січня у Гідропарку зібралося багато жителів Києва. Люди не тільки купаються в ополонці, але веселяться і танцюють.
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Як нам стало відомо, у Гідропарку лід ламають лопатою, адже наявної ополонки стало мало.
До речі, через святкування Водохреща у підземці на станції "Гідропарк" відкриють другий вихід.
"Для забезпечення належного перевезення пасажирів та розвантаження станції "Гідропарк" під час святкування Водохреща буде відкрито другий вихід", – йдеться у повідомленні метрополітену.
Вестибюль №2 (східний) працюватиме 19 січня з 10:00 до 17:00. А вестибюль №1 у звичайному режимі.
Киян у Гідропарку дуже багато. Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"
Одеса
На міських пляжах Одеси також стартували традиційні водохресні купання. Серед купальників було багато жінок та дітей.
Управління ДСНС встановило на пляжі два намети для перевдягання, а також підготували моторні човни та спецтранспорт. На набережній чергувала машина швидкої допомоги та патрулі Національної гвардії.
Як в Одесі пірнають в ополонку. Фото: "Думська"
Дніпро
У Дніпрі біля храму собору святого Іоанна на Січеславській Набережній люди почали занурюватися в ополонку. Деякі місцеві жителі приходять вже заздалегідь підготовленими та накинувши зверху курточки.
Як дніпряни пірнають у ополонку. Фото: "Інформатор"
Харків
На водоймищі в Саржиному яру великі черги до води почалися вночі. Таким чином у Харкові дуже багато бажаючих викупатися в ополонці.
Які правила слід пам'ятати
- Купайтеся у заздалегідь визначених місцях, які обладнані і де чергуватимуть рятувальники та медики.
- Перед зануренням у ополонку необхідно розігріти тіло, адже температура води значно нижча за температуру тіла.
- Безпечне перебування у крижаній воді – 3-5 секунд.
- Після купання слід зняти мокрий одяг, швидко розтертися рушником та одягнутися. Це зменшить навантаження від холоду. Одяг та взуття мають бути сухими.
- Теплий напій допоможе зігрітися після крижаної води.
Кому не можна пірнати
У МОЗ рекомендують перед тим, як почати планове загартування організму чи разово пірнути в ополонку, необхідно обов'язково порадитися з лікарем, адже зимове плавання може викликати проблеми зі здоров'ям.
Не пірнайте в ополонку, якщо у вас:
- запальні процеси носоглотки та придаткових пазух носа, середнього вуха (отити),
- захворювання серцево-судинної системи (вроджені та набуті вади серця, ішемічна хвороба серця з нападами стенокардії, перенесений інфаркт міокарда, тяжкий коронаросклероз, гіпертонічна хвороба ІІ та ІІІ стадії),
- хвороби центральної нервової системи (епілепсія, наслідки тяжких травм черепа, виражений склероз судин головного мозку, енцефаліт, арахноїдит),
- захворювання периферичної нервової системи (неврити та поліневрити),
- захворювання ендокринної системи (цукровий діабет, тиреотоксикоз),
- хвороби органів зору (глаукома, кон'юнктивіт),
- хвороби органів дихання (туберкульоз легень – активний та у стадії ускладнень, запалення легень, бронхіальна астма, емфізема),
- захворювання сечостатевої системи (нефрит, цистит, аднексит, простатит),
- захворювання шлунково-кишкового тракту (виразкова хвороба шлунка, ентероколіт, холецистит, гепатит),
- шкірно-венеричні захворювання,
- наявність великих післяопікових рубців.