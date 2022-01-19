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Великі черги та діти. Як у великих містах України пірнають в ополонки (фото, відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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19 січня, 10:29
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Люди заздалегідь підготувалися. За безпеку купальників відповідають рятувальники
В Одесі та Києві люди масово ринули пірнати в ополонки. Фото: колаж "Сьогодні"
В Одесі та Києві люди масово ринули пірнати в ополонки. Фото: колаж "Сьогодні"

По всій Україні 19 січня відзначають Водохреще. Люди пірнають в ополонки, танцюють і співають пісні, щоб зігрітися й повеселитися.

Як у великих містах України купаються в ополонці – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Київ

Станом на ранок 19 січня у Гідропарку зібралося багато жителів Києва. Люди не тільки купаються в ополонці, але веселяться і танцюють.

Як нам стало відомо, у Гідропарку лід ламають лопатою, адже наявної ополонки стало мало.

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До речі, через святкування Водохреща у підземці на станції "Гідропарк" відкриють другий вихід.

"Для забезпечення належного перевезення пасажирів та розвантаження станції "Гідропарк" під час святкування Водохреща буде відкрито другий вихід", – йдеться у повідомленні метрополітену.

Вестибюль №2 (східний) працюватиме 19 січня з 10:00 до 17:00. А вестибюль №1 у звичайному режимі.

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Киян у Гідропарку дуже багато. Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Одеса

На міських пляжах Одеси також стартували традиційні водохресні купання. Серед купальників було багато жінок та дітей.

Управління ДСНС встановило на пляжі два намети для перевдягання, а також підготували моторні човни та спецтранспорт. На набережній чергувала машина швидкої допомоги та патрулі Національної гвардії.

Як в Одесі пірнають в ополонку. Фото: "Думська"

Дніпро

У Дніпрі біля храму собору святого Іоанна на Січеславській Набережній люди почали занурюватися в ополонку. Деякі місцеві жителі приходять вже заздалегідь підготовленими та накинувши зверху курточки.

Як дніпряни пірнають у ополонку. Фото: "Інформатор"

Харків

На водоймищі в Саржиному яру великі черги до води почалися вночі. Таким чином у Харкові дуже багато бажаючих викупатися в ополонці.

Які правила слід пам'ятати

  • Купайтеся у заздалегідь визначених місцях, які обладнані і де чергуватимуть рятувальники та медики.
  • Перед зануренням у ополонку необхідно розігріти тіло, адже температура води значно нижча за температуру тіла.
  • Безпечне перебування у крижаній воді – 3-5 секунд.
  • Після купання слід зняти мокрий одяг, швидко розтертися рушником та одягнутися. Це зменшить навантаження від холоду. Одяг та взуття мають бути сухими.
  • Теплий напій допоможе зігрітися після крижаної води.

Кому не можна пірнати

У МОЗ рекомендують перед тим, як почати планове загартування організму чи разово пірнути в ополонку, необхідно обов'язково порадитися з лікарем, адже зимове плавання може викликати проблеми зі здоров'ям.

Не пірнайте в ополонку, якщо у вас:

  • запальні процеси носоглотки та придаткових пазух носа, середнього вуха (отити),
  • захворювання серцево-судинної системи (вроджені та набуті вади серця, ішемічна хвороба серця з нападами стенокардії, перенесений інфаркт міокарда, тяжкий коронаросклероз, гіпертонічна хвороба ІІ та ІІІ стадії),
  • хвороби центральної нервової системи (епілепсія, наслідки тяжких травм черепа, виражений склероз судин головного мозку, енцефаліт, арахноїдит),
  • захворювання периферичної нервової системи (неврити та поліневрити),
  • захворювання ендокринної системи (цукровий діабет, тиреотоксикоз),
  • хвороби органів зору (глаукома, кон'юнктивіт),
  • хвороби органів дихання (туберкульоз легень – активний та у стадії ускладнень, запалення легень, бронхіальна астма, емфізема),
  • захворювання сечостатевої системи (нефрит, цистит, аднексит, простатит),
  • захворювання шлунково-кишкового тракту (виразкова хвороба шлунка, ентероколіт, холецистит, гепатит),
  • шкірно-венеричні захворювання,
  • наявність великих післяопікових рубців.

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