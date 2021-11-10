Великий штраф та позбавлення волі. Двох лікарів покарали за підробку COVID-документів

З початку року розпочато майже 1200 кримінальних проваджень через підробку результатів ПЛР-тестів, COVID – сертифікатів міжнародних свідоцтв про вакцинацію

Двоє лікарів вже одержали вироки за підробку COVID-документів / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні двом лікарям суд виніс вироки у справі про підробку COVID-документів.

Про це пише старший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін у Facebook.

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Щодо самих громадян, то вже ухвалено 60 обвинувальних вироків за фактами придбання та використання підроблених COVID – сертифікатів, переважно, при перетині кордону. Поки що всі відбулися штрафами.

"Вже є два обвинувальні вироки щодо лікарів. Наприклад, одну лікарку оштрафували на 34 тисячі гривень та позбавили на рік права займатися діяльністю, пов`язаною із видачею подібних довідок. У Франківську лікарку засуджено до двох років позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком на один рік", – йдеться у повідомленні.

Єнін додав, що є чимало людей, які зараз в заручниках у фейкових COVID-сертифікатів. Можливо, у таких людей і виникла думка щепитися, але тепер бояться це зробити через можливу кримінальну відповідальність.

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"Для таких є гарна новина. Підготовка до кримінального проступку, зокрема лише саме замовлення сертифікату, але без його використання, не тягне за собою кримінальної відповідальності. Це свого роду кримінальна амністія, про яку можна прочитати в статті 14 ККУ" , – додав Єнін.

Коронавірус в Україні

За добу 9 листопада в Україні зафіксовано 23 283 нові підтверджені випадкиCOVID-19. Дітей захворіло 1539, медпрацівників – 529.

Минулої доби госпіталізували 5696 людей, крім цього, зафіксували 816 летальних випадків. Одужали 16 277 осіб.