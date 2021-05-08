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Великий штраф або п'ять років в'язниці. Яка відповідальність загрожує за заборонену символіку

8 травня, 23:12

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

В Україні заборонені комуністична, нацистська символіка і "георгіївська" стрічка

За використання забороненої в Україні символіки загрожує чимала відповідальність. Про це нагадали в МВС напередодні 9 травня.

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Статті закону передбачають і адміністративну, і кримінальну відповідальність.

- адміністративна відповідальність передбачена за виготовлення і пропаганду "георгіївської" стрічки – накладення штрафу від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (понад 170 тис. грн) з конфіскацією стрічки або предметів, що містять її зображення.

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- кримінальна відповідальність передбачена за виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганду комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, раніше Зеленський вшанував жертв Другої світової війни. На переконання президента, важлива не дата, а смисли, які за нею стоять – "Never again, а не 9 травня".

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