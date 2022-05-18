Більшу частину України поливатимуть дощі. Погода на 18 травня (карта)

Сьогодні в країні прогнозують опади та пориви вітру

В Україні прогнозують дощ/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у середу, 18 травня, буде похмурою та мокрою. Частину країни накриють опади. У порівнянні з попереднім днем температура впаде.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Деталі

Сьогодні значну частину України накриють опади. Подекуди очікується мінлива хмарність. Вітер — північно-західний, 7-12 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від 15 до 19 градусів тепла. На сході прогнозують +14...+17 градусів.

У північних регіонах – 13-18 градусів тепла. На півдні очікується 14-18 градусів вище нуля.

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У Києві прогнозують дощ, 13-15 градусів тепла, а у Сімферополі теж будуть опади – +15...+17 градусів.

Ознаки метеочутливості

У тих людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними, зміна погоди може викликати різні нездужання і розлади. Часто з’являється підвищена стомлюваність, вона проявляється не тільки у втраті фізичних сил, але і в спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори та ін.) ніяк не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.

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Згідно зі статистикою, в періоди магнітних бур по вулицях частіше їздять швидкі допомоги, кількість викликів зростає, як і кількість гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів. Зростає й кількість смертей через інфаркти та інсульти.

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