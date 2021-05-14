Боротьба з пандемією: як Procter&Gamble і Червоний Хрест підтримують медичні установи України

Procter & Gamble та Червоний Хрест України передадуть медикам понад 10 тисяч одиниць засобів індивідуального захисту для допомоги у боротьбі з пандемією

Procter & Gamble та Червоний Хрест України допомагають медикам Літинської центральної районної лікарні Вінницької області

Завдяки співпраці Червоного Хреста України та компанії Procter & Gamble (P&G) сьогодні медики Літинської центральної районної лікарні Вінницької області отримали засоби індивідуального захисту(ЗІЗ): респіратори типу FPP3, захисні багаторазові костюми, окуляри та антисептики.

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Також незабаром допомога буде спрямована Ямпільській центральній районній лікарні на Вінниччині.

Загалом у межах співпраці з компанією P&G працівники та волонтери Червоного Хреста України передадуть найближчим часом понад 10 тисяч одиниць засобів індивідуального захисту до лікарень Києва і ще 7 областей країни: Чернівецької, Миколаївської, Львівської, Житомирської, Тернопільської, Дніпропетровської, Івано-Франківської.

"Компанія P&G – соціально відповідальна і ми розділяємо схожі принципи та цінності, зокрема, у підтримці тих, хто цього найбільше потребує. Наразі ми об’єднуємо спільні зусилля, аби разом допомагати медичній спільноті, яка вже більше року продовжує боротися з пандемією COVID-19", – зазначив Максим Доценко, генеральний директор Національного комітету Товариства Червоного Хреста України.

"Спільно із Червоним Хрестом України ми забезпечуємо необхідними засобами індивідуального захисту 18 опорних лікарень по усій Україні. Разом з нашим партнером ми допомагаємо лікарям бути здоровими і захищеними у боротьбі з пандемією", – підкреслив Дмитро Кисельов, генеральний директор Procter&Gamble в Україні.

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За словами медиків, їм потрібна будь яка допомога, аби протистояти пандемії та рятувати людські життя. Особливо необхідні засоби індивідуального захисту.

Вищезазначені опорні лікарні, що задіяні у боротьбі з пандемією, отримають по 500 респіраторів типу FPP3, 50 захисних костюмів й окулярів та 50 одиниць антисептиків 1000 мл.