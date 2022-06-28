Боротьба за Україну: інтеграцію до НАТО обговорять на Київському безпековому форумі

У заході візьмуть участь провідні фахівці та експерти

29 червня о 20:00 Київський безпековий форум проведе онлайн-дискусію, присвячену саміту НАТО, який цими днями проходить у Мадриді. Ця розмова про очікувані рішення глав держав та урядів Північноатлантичного альянсу та перспективу членства України в НАТО продовжить цикл онлайн-подій КБФ "Боротьба за Україну".

Чи готується НАТО до прямого зіткнення з Росією?

Які нові кроки здійснить Альянс для підтримки України?

Що на практиці означатиме підтвердження позиції, що двері Альянсу відкриті для України?

Як на ділі виглядатиме інтеграція України до Альянсу?

Які зміни слід очікувати в новій Стратегічній концепції НАТО – новому документі, який визначає напрями дій Альянсу на довгострокову перспективу?

Ці та інші запитання будуть у центрі уваги нашого обговорення.

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Пряма трансляція розпочнеться о 20:00 за Києвом на ресурсах КБФ і на нашому сайті

Учасники:

Мірча Джоане , заступник генерального секретаря НАТО;

, заступник генерального секретаря НАТО; Арсеній Яценюк , прем’єр-міністр України у 2014-2016 роках, голова Київського безпекового форуму;

, прем’єр-міністр України у 2014-2016 роках, голова Київського безпекового форуму; Посол Крістоф Гойсґен , голова Мюнхенської безпекової конференції, постійний представник Німеччини при ООН у 2017-2020 роках;

, голова Мюнхенської безпекової конференції, постійний представник Німеччини при ООН у 2017-2020 роках; Посол Джон Гербст , директор Центру Євразії Атлантичної Ради (США), посол США в Україні в 2003-2006 роках;

, директор Центру Євразії Атлантичної Ради (США), посол США в Україні в 2003-2006 роках; Джуді Демпсі , відома авторка з питань розширення ЄС і НАТО, старша наукова співробітниця аналітичного центру Carnegie Europe і головна редакторка блогу "Стратегічна Європа";

, відома авторка з питань розширення ЄС і НАТО, старша наукова співробітниця аналітичного центру Carnegie Europe і головна редакторка блогу "Стратегічна Європа"; Мелінда Гарінґ , заступниця директора Центру Євразії Атлантичної Ради (США);

, заступниця директора Центру Євразії Атлантичної Ради (США); Данило Лубківський, директор Київського безпекового форуму.

З початку повномасштабної війни Росії проти України Київський безпековий форум розпочав онлайн-цикл "Боротьба за Україну". За цей час його учасниками стали заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, герой "Азовсталі" Святослав Паламар (Калина), письменники та історики Тімоті Снайдер і Енн Епплбаум, президент Національного фонду на підтримку демократії (США) Деймон Вілсон, американські генерали Філіп Брідлав, Веслі Кларк і Девід Петреус, посли США Майкл Карпентер, Деніел Фрід і Майкл МакФол, посол Франції в Україні Етьєн де Понсен, колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт, колишній помічник державного секретаря США з питань Близького Сходу і посол в Іраку та Йорданії Стюарт Джоунз, а також відомі українські діячі Олена Кондратюк, Ольга Стефанішина, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Наталя Яресько, Роман Шеремета, Андрій Коболєв, Олена Зеркаль та інші.

Київський безпековий форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної та світової безпеки.