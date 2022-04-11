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"Боротьба за Україну". Київський безпековий форум проведе нову онлайн-дискусію

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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11 квітня, 18:21
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Трансляція відбудеться 12 квітня
12 квітня Київський безпековий форум проведе онлайн-зустріч. Фото: колаж "Сьогодні"
12 квітня Київський безпековий форум проведе онлайн-зустріч. Фото: колаж "Сьогодні"

12 квітня о 20:00 Київський безпековий форум проведе онлайн-зустріч, темою якої від початку повномасштабного вторгнення рф є "Боротьба за Україну".

У зустрічі візьмуть участь відомі політики та експерти. Цього разу до дискусії приєднаються:

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  • Генерал Девід Петреус, директор ЦРУ у 2011-12 роках, командувач Центральним командуванням США у 2008-10 роках, а також колишній командувач силами Сполучених Штатів і НАТО в Іраку та Афганістані.
  • Посол Деніел Фрід, почесний член Атлантичної Ради, координатор Державного департаменту США з санкційної політики у 2013-17 роках, помічник Державного секретаря Сполучених Штатів з європейських та євразійських відносин у 2005-09 роках.
  • Арсеній Яценюк, прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, голова Київського Безпекового Форуму
  • Данило Лубківський, директор Київського Безпекового Форуму

Київський безпековий форум – головна міжнародна платформа України з обговорення проблем війни і миру, національної та світової безпеки.

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