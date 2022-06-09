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Боротьба за Україну: надання статусу кандидата в члени ЄС обговорять на Київському безпековому форумі

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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9 червня, 11:54
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У дискусії візьмуть участь провідні експерти

10 червня Київський Безпековий Форум проводить нову онлайн-дискусію з воєнного циклу "Боротьба за Україну", присвячену процесу набуття Україною статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.

Наприкінці червня Саміт ЄС розгляне висновок Європейської Комісії і прийме рішення, чи надати нашій державі статус кандидата на вступ до об’єднання. Сьогодні триває активна міжнародна робота за участю українських державних діячів, політиків, громадських активістів та експертів, які просувають цю мету.

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До участі в розмові про стан переговорного процесу та його ймовірну перспективу Київський Безпековий Форум запросив політиків, міжнародників, а також безпосередніх лідерів цієї дипломатичної роботи.

Учасники дискусії:

  • Олена Кондратюк, Заступниця Голови Верховної Ради України;
  • Ольга Стефанішина, Віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;
  • Іванна Климпуш-Цинцадзе, Голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу;
  • Давід Стулік, Старший аналітик Безпекового центру "Європейські цінності" в Празі, в минулому багатолітній речник делегації ЄС в Києві;
  • Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму;
  • Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму.

Серед обговорюваних питань:

  • Чи Україна отримає в червні статус кандидата на вступ до ЄС?
  • Хто підтримує Україну в рамках ЄС, а які сили і з яких причин стримують наміри прискореної інтеграції?
  • Яку "домашню роботу" має виконати Україна і якими бачимо шляхи взаємодії з ЄС у найближчому і середньостроковому майбутньому?

Ці та інші запитання будуть в центрі обговорення.

Пряма трансляція розпочнеться о 19:00 на ресурсах КБФ та на нашому сайті

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Цикл "Боротьба за Україну" був ініційований Київським Безпековим Форумом з перших тижнів російської війни. За цей час в онлайн-подіях взяли участь Заступниця Державного секретаря США Вікторія Нуланд, герой "Азовсталі" Святослав Паламар (Калина), письменники та історики Тімоті Снайдер і Енн Епплбаум, американські генерали Філіп Брідлав, Веслі Кларк і Девід Петреус, посли США Майкл Карпентер, Деніел Фрід і Майкл МакФол, колишній Прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт, а також відомі українські діячі Наталя Яресько, Роман Шеремета, Андрій Коболєв, Олена Зеркаль та інші.

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної та світової безпеки.

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