Боротьба за Україну: виклики економіки війни обговорять на Київському безпековому форумі

До дискусії, як завжди, долучаться провідні українські та міжнародні експерти

25 травня 2022 року провідні українські економісти та міжнародники обговорять виклики економіки війни і пріоритети відновлення України під час нової онлайн події, яку проводить Київський Безпековий Форум в рамках воєнного циклу "Боротьба за Україну".

Учасники дискусії:

Роман Шеремета , Ректор Американського університету в Києві, професор кафедри економіки Школи менеджменту Везергед при Університеті Кейс Вестерн Резерв (США).

, Ректор Американського університету в Києві, професор кафедри економіки Школи менеджменту Везергед при Університеті Кейс Вестерн Резерв (США). Олена Зеркаль , Надзвичайний і Повноважний Посол, радниця Міністра енергетики України.

, Надзвичайний і Повноважний Посол, радниця Міністра енергетики України. Гліб Вишлінський , Виконавчий директор Центру економічної стратегії.

, Виконавчий директор Центру економічної стратегії. Арсеній Яценюк , Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму.

, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму. Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму.

Питання, які розглянуть учасники дискусії:

Які прогнози економічного майбутнього України?

Що слід очікувати від глобального "Плану Маршалла" для України?

Як домогтися російських репарацій і застосувати конфісковані кошти і ресурси Росії на відновлення України?

Трансляція відбудеться 25 травня о 19:00-19:45 за Київським часом на нашому сайті та на сторінках Kyiv Security Forum у соцмережах

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Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної та світової безпеки.

Воєнний цикл "Боротьба за Україну" був ініційований Київським Безпековим Форумом з перших тижнів війни Росії проти нашої держави.

Участь в цих онлайн подіях взяли Заступниця Державного секретаря США Вікторія Нуланд, герой "Азовсталі" Святослав Паламар (Калина), письменники та історики Тімоті Снайдер і Енн Епплбаум, американські генерали Філіп Брідлав, Веслі Кларк і Девід Петреус, посли США Майкл Карпентер, Деніел Фрід і Майкл МакФол, колишній Прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт, а також державні діячі та політики Іванна Климпуш-Цинцадзе, Наталя Яресько, Андрій Коболєв та інші.