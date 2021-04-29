Хряк в брудній футболці. Пранкери з Росії жорстко розіграли нардепів Ради (відео)

"Вован" і "Лексус" 25 хвилин сміялися над народними депутатами, зокрема "слугами народу" і головою Меджлісу Мустафою Джемілєвим

Російські пранкери Володимир Кузнєцов та Олексій Столяров, відомі під псевдонімами "Вован" та "Лексус", розіграли групу українських депутатів, прикинувшись прибічниками засудженого російського опозиціонера Олексія Навального.

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Ролик з розіграшем опублікували на сторінці "Вована" в YouTube.

Пранкери видавали себе головою штабів Олексія Навального – Леонідом Волковим, і директором Фонду боротьби з корупцією – Іваном Ждановим.

Вони спілкувалися по відеоконференції з нардепами Святославом Юрашем, головою партії "Слуга народу" Олександром Корнієнком, головою комітету з міжнародних справ Олександром Мережком, очільницею делегації України в ПАРЄ Марією Мезенцевою та головою Меджлісу Мустафою Джемілєвим.

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Пранкери обговорювали з депутатами, що могли б зробити якусь заяву щодо Криму, а за це отримати від України фінансування, проте у відповідь на це нардепи пригадали їм заяву Навального про Крим і зажадали чіткіше позначити свої позиції.

Крім того, пранкери заспівали з депутатами гімн України і назвали Корнієнко "якимось хряком в брудній футболці".

Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав вирок Олексію Навальному "рекордом беззаконня" в Росії закликав і міжнародне співтовариство втрутитися.

Як ми вже повідомляли, опозиціонер припинив голодування, яке тривало 24 дні. Як він зараз виглядає – у відеосюжеті "Сьогодні":