Борель дав зрозуміти – Україну не скоро приймуть до ЄС

Глава європейської дипломатії пояснив найголовнішу мету

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Прийняття України до Європейського Союзу поки що не стоїть на порядку денному, хоча країна має європейську перспективу. Про це заявив віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель перед початком неформального засідання міністрів оборони країн-членів ЄС, повідомляє Європейська служба зовнішніх справ.

"Сьогодні це не на порядку денному, повірте. Ми маємо працювати над більш практичними речами. Членство є тим, на що, у будь-якому разі, знадобиться багато років. Україна явно європейська перспектива, але зараз нам доводиться боротися з агресією", — сказав він.

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Боррель зазначив, що Захід має зупинити російську агресію

"Світ не може допустити, щоб сильна країна громила сусіда, використовуючи свої військові можливості. Якщо ми припустимо це, це закон джунглів. Це закон сильного: "Я сильніший за тебе, і я уб'ю тебе. Я нав'язую вам свій закон". Це закон джунглів. І це для нас, європейців, екзистенційна загроза. Ми зробимо все можливе, щоб зупинити це", — сказав він.

Україна та ЄС

Президент України Володимир Зеленський на фоні вторгнення Росії повідомив, що Україна звернулася до Євросоюзу з проханням про невідкладне приєднання за спеціальною процедурою.

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"Ми звертаємось до Євросоюзу про невідкладне приєднання України за новою спеціальною процедурою. Ми вдячні партнерам за те, що вони поряд з нами, але наша мрія – бути разом з усіма європейцями та, головне, бути на рівних", — заявив він.

За словами високопоставленого європейського чиновника, в ЄС очікують, що запит президента України Володимира Зеленського невідкладно надати Києву членство у спільноті, надійде найближчим часом, після чого розпочнеться процедура його розгляду.

Ситуація 28 лютого