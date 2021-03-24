Боятися не можна подорожувати. Що потрібно знати українцям при виїзді за кордон

Після року життя в умовах пандемії з приходом весни і потепління і без того сильне бажання українців подорожувати посилилося.

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В очікуванні літа і сезону відпусток багато хто замислюється над тим, щоб провести час за кордоном. Але чи безпечно це в умовах пандемії COVID-19?

Сайт "Сьогодні" розібрав найпопулярніші питання.

Чи варто заздалегідь бронювати тур?

Дуже складно під час карантину у всьому світі заздалегідь спрогнозувати – будуть відкриті кордони для туристів через місяць чи ні. Іноді рішення про нові обмеження приймається і зовсім блискавично.

Як розповіли сайту "Сьогодні" в Українській Асоціації туристичних агентств, введення обмежень є форс-мажорною ситуацією. І, незважаючи на те, що гроші за поїздку не повернуть, заморозити або перенести її на інші дати все ж буде можна.

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Однак туристів закликають не панікувати, адже країни поки не забороняють в'їзд, але можуть змінювати умови авіаперельотів, тестування і карантину, а турагентства готові йти на поступки в разі непередбачених обставин.

Тим не менш, незважаючи на нестабільну ситуацію в Україні, раннє бронювання турів проходить активно, адже українці, навпаки, хочуть "втекти" від карантину. Тому вибір, планувати відпустку чи ні, залишається тільки за вами.

Чи безпечно подорожувати в умовах пандемії?

Як пише CNN, професор Школи громадської охорони здоров'я Інституту Мілкена в Університеті Джорджа Вашингтона Леана Вен вважає, що вакцинованим проти COVID-19 ризики підхопити інфекцію вкрай низькі. За її словами, авіаперельоти, особливо коли всі в масках, також цілком безпечні.

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У будь-якому випадку необхідно дотримуватися карантинних обмежень і мати з собою страховку.

Аеропорт в Барселоні, фото: REUTERS/Albert Gea/File Photo/File Photo

Чи потрібно робити тест на COVID-19 перед поїздкою?

Так, в більшості випадків вам знадобиться негативний тест на COVID-19, перш ніж ви поїдете до іншої країни. Терміни проходження тесту до відправлення залежать від пункту призначення. Тому, щоб не було казусів, рекомендуємо заздалегідь вивчити правила в'їзду до країни.

Як знизити ризик зараження COVID-19?

Фахівці рекомендують ретельно дотримуватися гігієни рук, завжди в громадських місцях використовувати маски і уникати переповнених приміщень.

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Також варто обмежити контакти з іншими людьми під час поїздок, дотримуватися соціального дистанціюванню і вибрати безконтактну реєстрацію в готелях.

Який спецпаспорт дозволить подорожувати по Європі 2021 року / Фото: Depositphotos

Які країни відкриті для українців?

Незважаючи не надто сприятливу епідеміологічну ситуацію в Україні, низка країн відкрила для нас кордони.

Найближчим часом можна відвідати такі країни, як Мальдіви, Домінікану, ОАЕ, Кубу, Ямайку, Мадагаскар, Ірландію, Велику Британію, Барбадос і Грузію. Також туристів з України з 1 квітня готовий приймати і Кіпр.

Також ми писали про те, що через коронавірус кордони ЄС закриті майже для всього світу. Але відкриті для українських заробітчан: зварювальників, токарів і людей, які допоможуть зібрати урожай.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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