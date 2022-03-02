Бійтеся, окупанти! В Україну прибули нові "Байрактари"

Олексій Резніков заявив, що Європа перетворюється на тил України

/ Фото: Колаж: Сьогодні

До України вже прибули та стали на бойові чергування нові "Байрактари".

Про це зазначив на своїй сторінці у Facebook міністр оборони України Олексій Резніков.

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"Європа перетворюється на наш тил"

"Збільшується обсяг допомоги, яку ми отримуємо. Збільшується кількість країн, які цю допомогу надають. Приєднується навіть ті, щодо кого це вважалося неможливим. До України вже прибули та стали на бойові чергування нові "Байрактари". Буде більше "Стінгерів" і "Джавелінів", – зазначив міністр.

За його словами, Європа перетворюється на тил України та постачає критично необхідне для оборони.

"Ми на передовій вільного світу", – заявив Резніков.

"Русского мира" не існує"

Міністр також зазначив, що зараз від російського терору потерпає багато міст і сіл України, але чи не найбільше – Харків, Маріуполь та Херсон.

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"Це зайвий доказ того, що ніякого "русского мира" не існує. Є нацистська ідеологія в голові у дещиці маніяків, які поки тримають владу в Росії. А є українські громадяни, які розмовляють різними мовами, ходять до різних церков і молитовних будинків, разом чинять героїчний опір російським окупантам", – написав він.

Нагадаємо, Генштаб опублікував нові дані про втрати ворога з початку вторгнення 24 лютого до ранку 2 березня.

Ситуація в Україні 2 березня: