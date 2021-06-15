БПЛА нового покоління і роботи-розвідники: чим хочуть озброїти українську армію

Пентагон готується озброїти українських військових на 150 мільйонів для артилерійської і повітряної розвідки

Робот-розвідник і безпілотник для ЗСУ. Колаж "Сьогодні"

США виділили Україні новий пакет військової допомоги в 150 мільйонів доларів, який включає в себе радіолокаційні станції контрбатарейної боротьби і безпілотники нового покоління для української армії.

Реклама

Що нам приготували американці

У Пентагоні кажуть, що надана Україні допомога буде використана українською армією для артилерійської і повітряної розвідки. Пакет допомоги включає надання ЗСУ двох контрбатарейних РЛС, кількох безпілотних літальних систем, а також засобів захисту зв'язку.

"Сьогодні міністерство оголошує про новий пакет допомоги у розмірі 150 мільйонів доларів у рамках ініціативи щодо сприяння безпеці України, щоб допомогти ЗСУ зберегти територіальну цілісність своєї країни й поліпшити оперативну сумісність з НАТО... Він доповнить пакет вартістю 125 мільйонів доларів, про який було оголошено у березні", – повідомив представник Міноборони США Джон Кірбі.

Що кажуть у Міноборони України

Реклама

В Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли "Сьогодні" про нові контрбатарейні станції і безпілотники, які надаються Україні.

ЗСУ отримають нові БПЛА. Фото: ГУР

"Два комплекси безпілотних літальних апаратів, призначені для ведення розвідки з повітря. Для української армії це безпілотники нового покоління. Відомо, що в них вдосконалений механізм протидії засобам радіоелектронної боротьби противника. Тобто при впливі (придушенні ворожими системами) на них вони все одно мають можливість повернутися назад", – розповіли в ГУР.

У ЗСУ можуть з'явитися роботи

Також в українській розвідці розповіли кілька нових подробиць про роботів-розвідників, які зможуть вести спостереження за противником і вести бій. Як уточнили в Міноборони, головна перевага таких систем – безпека для солдатів.

Бойовий робот-розвідник. Фото: ГУР

"Серед завдань, які можуть виконати, наприклад, роботизовані платформи, – це ведення відеоспостереження та радіоелектронної розвідки. Це буде здійснюватися за допомогою тих засобів, які встановлені на цій платформі. Крім того, можлива установка бойових модулів, які можуть дистанційно вести вогонь по противнику", – розповіли нам в ГУР і відзначили, що інформація про кількість таких роботів – секретна.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями ЗСУ випробували нові великокаліберні кулемети. Крім кулемета випробовується гвинтівка ще більшого калібру – нова українська зброя буде здатна уражати броньовані об'єкти.