Брав гроші в борг у бандитів. Нові подробиці справи про смерть мера Кривого Рогу Павлова – ексклюзив "Сьогодні"

15 серпня мер Кривого Рогу Костянтин Павлов був знайдений мертвим на порозі свого будинку. Джерела "Сьогодні" розповіли нові факти про померлого

МВС вже знає багато подробиць справи Павлова. Колаж "Сьогодні"

У МВС знають причину самогубства мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, але поки не оприлюднюють інформацію.

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Про це "Сьогодні" повідомило джерело в поліції Дніпропетровської області.

Також поки не оприлюднено повне відео з камер, але їм володіє слідство.

Також МВС вже відомо, з ким листувався Павлов перед суїцидом, але це також є таємницею слідства.

У загальних рисах ситуація, за даними нашого джерела наступна: Павлов брав участь в місцевих виборах 2020 року, на фінансування своєї виборчої кампанії ймовірно залучав кошти в тому числі і кримінальних структур, які не зміг повернути. Ймовірно слідство припускає, що саме це стало причиною суїциду.

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Напередодні самогубства Павлова, 10 серпня, СБУ затримало в Кривому Розі ОЗУ, відому як банда Хіпака.

Що відомо про "банду Хіпака"

Зовсім недавно – 10 серпня – СБУ повідомила про завершення масштабної спецоперації з викриття одного з найвпливовіших злочинних угруповань Кривого Рогу. Була затримана "банда Хіпака".

В цю банду входили жителі Кривого Рогу, яких неодноразово притягали до кримінальної відповідальності за скоєння особливо тяжких злочинів. Вона мала чітку ієрархію, сувору дисципліну і відрізнялася особливою жорстокістю.

Очолював угруповання 63-річний кримінальний авторитет – "Хіпак" (Олександр Овчаренко, 1958 року народження, що проживав у Саксаганському районі Кривого Рогу), який вже понад 10 років відомий у кримінальних колах і вважався "смотрящим" за містом.

Олександра Овчаренка "Хіпака" підозрюють у тому, що багато років він очолював ОЗУ і був "смотрящим" у Кривому Розі. 10 серпня 2021 року Овчаренка затримали / Фото: Сьогодні

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На думку Сергія Пархоменка, підполковника міліції запасу, криміналіста, експерта Української федерації професіоналів безпеки, вбивство може бути помстою. Зрозуміло, мер не був причетний до банди "Хіпака".

"Мер, ймовірно, співпрацював зі слідством, надавав інформацію, можливо, щось знав. Завдяки його підтримці, його даним були проведені затримання. Тому вбивство може бути зведенням порахунків", – зазначає Пархоменко.

Що кажуть в поліції

Поліція відпрацьовує три версії загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова: вбивство, самогубство або він міг випадково застрелитися через необережне поводження зі зброєю. Про це розповів на брифінгу глава Нацполіції в Дніпропетровській області Анатолій Щадило.

За його словами, криміналісти детально оглянули місце події, нині проводиться аналіз записів з камер відеоспостереження – інформацію, яка була на сервері, опрацьовують. Ніяких інших людей камери не зафіксували.

"Сьогодні ми розглядаємо три версії: вбивство, самогубство, необережне поводження зі зброєю", – сказав Щадило.

На місці працювали правоохоронці. Фото: "Сьогодні"

Слідчі також працюють з дружиною загиблого мера, але поліції поки не відомо, чи були якісь погрози на адресу родини Павлова.

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Місце події. Фото: "Сьогодні"

Місце події. Фото: "Сьогодні"

У поліції розповіли, що Павлов загинув приблизно о 6-7-й годині ранку в неділю. На нього зареєстрована мисливська та травматична зброя.

"Нами було встановлено під час огляду тіла одне вогнепальне поранення з мисливської зброї, карабіна (калібру 7,62)", – сказали правоохоронці.

Щадило додав, що створена оперативно-слідча група з найкращих фахівців, яка посилена колегами з Києва.

Зеленський про смерть мера Кривого Рогу

Президент Володимир Зеленський заявив, що триматиме під особистим контролем справу про загибель мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Про це президент написав у себе в Telegram.

"Конкретну і перевірену інформацію матимемо після проведення експертиз і перших кроків слідства. Буду тримати цю справу під особистим контролем і наполягаю на регулярних звітах правоохоронців перед суспільством Кривого Рогу", – написав президент.

Він висловив щирі співчуття рідним і близьким Костянтина Павлова.

Що відомо про Костянтина Павлова?

Народився у Кривому Розі у 1973 році.

Працював в Інституті ринкових відносин, заступником директора на підприємстві "Кривбасконсалтинг" та заступником начальника відділу управління АТ "Південний ГЗК".

З 2006 по 2012 рік обіймав посаду першого заступника міського голови, пізніше – народний депутат 7-го та 8-го скликання.

У 2020 році на виборах мера Кривого Рогу був кандидатом від ОПЗЖ. У другому турі переміг кандидата від партії президента "Слуга народу".

Як повідомляли новини "Сьогодні", Костянтин Павлов був знайдений мертвим у своєму будинку рано-вранці в неділю. У поліції поки відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Пізніше з'явилося відео з камери спостереження моменту загибелі Павлова.

Тим часом експерти пов'язують загибель мера Кривого Рогу з "бандою Хіпака", до складу якої входили жителі міста, що неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння особливо тяжких злочинів.