Хабар в 100 тис. доларів: брату судді Вовка повідомили про підозру

Силовики затримали брата голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка через отримання хабаря для прийняття "потрібного" судового рішення. Після проведення обшуків і вилучення мільйонів готівки, Офіс генпрокурора вже повідомив йому і ще одному фігуранту про підозру.

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Підозра вже є, на черзі – запобіжний захід

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, викритим напередодні при отриманні неправомірної вигоди для подальшої передачі суддям ОАСК. Вони підозрюються у підбурюванні до надання хабаря службовій особі, яка займає відповідальне становище.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

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За що вимагали 100 тис. доларів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що детективи НАБУ викрили двох адвокатів на хабарі у 100 тис. доларів. Одного з них затримали, а щодо другого це питання поки вирішується, щоб потім обом повідомити про підозру.

"Вказані кошти мали бути передані для винесення рішення у справі, яка слухається в Окружному адміністративному суді м. Києва", – розповіли в САП.

Тепер тривають обшуки, зокрема, за місцем проживання та в інших приміщеннях, якими користуються зазначені особи.

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У НАБУ підкреслили, що один з них є близьким родичем голови ОАСК, однак силовики відмовилися назвати його ім'я, посилаючись на таємницю слідства.

Затриманим виявився брат Вовка

Як стало відомо виданню The Babel, яке посилається на джерело в антикорупційних органах, НАБУ затримало Юрія Зонтова – адвоката і брата судді Вовка. У самому суді проходять обшуки.

Стало відомо, що Зонтов був затриманий на отриманні 100 тис. дол., які нібито призначалися його брату – Вовку.

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Джерела видання Слідство.Інфо теж підтвердили затримання брата голови ОАСК і те, що він намагався отримати хабар у розмірі 100 тис. дол.

Нагадаємо, що 17 липня 2020 року Спеціальна антикорупційна прокуратура і НАБУ повідомили про підозру керівникові ОАСК Павлу Вовку, його заступникові Володимиру Келеберді, п'яти суддям ОАСК, керівникові Державної судової адміністрації України Зеновію Холоднюку та ще чотирьом особам.

Їх підозрюють у спробі захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод у їхній роботі. У Генпрокуратурі розкрили деталі слідства у справі ОАСК.

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