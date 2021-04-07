Русский
$ 27,94
32,86
  1. Новини України

Хабар в 100 тис. доларів: брату судді Вовка повідомили про підозру

7 квітня, 12:45

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

В Окружний адмінсуд Києва нагрянули силовики, проходять обшуки

Силовики затримали брата голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка через отримання хабаря для прийняття "потрібного" судового рішення. Після проведення обшуків і вилучення мільйонів готівки, Офіс генпрокурора вже повідомив йому і ще одному фігуранту про підозру.

Реклама

Підозра вже є, на черзі – запобіжний захід

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, викритим напередодні при отриманні неправомірної вигоди для подальшої передачі суддям ОАСК. Вони підозрюються у підбурюванні до надання хабаря службовій особі, яка займає відповідальне становище.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Реклама

За що вимагали 100 тис. доларів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що детективи НАБУ викрили двох адвокатів на хабарі у 100 тис. доларів. Одного з них затримали, а щодо другого це питання поки вирішується, щоб потім обом повідомити про підозру.

"Вказані кошти мали бути передані для винесення рішення у справі, яка слухається в Окружному адміністративному суді м. Києва", – розповіли в САП.

Тепер тривають обшуки, зокрема, за місцем проживання та в інших приміщеннях, якими користуються зазначені особи.

В тренді
Стали ближчими до народу. Автомобілі українських силовиків отримали нові номери (фото)
Реклама

У НАБУ підкреслили, що один з них є близьким родичем голови ОАСК, однак силовики відмовилися назвати його ім'я, посилаючись на таємницю слідства.

Затриманим виявився брат Вовка

Як стало відомо виданню The Babel, яке посилається на джерело в антикорупційних органах, НАБУ затримало Юрія Зонтова – адвоката і брата судді Вовка. У самому суді проходять обшуки.

Стало відомо, що Зонтов був затриманий на отриманні 100 тис. дол., які нібито призначалися його брату – Вовку.

Реклама

Джерела видання Слідство.Інфо теж підтвердили затримання брата голови ОАСК і те, що він намагався отримати хабар у розмірі 100 тис. дол.

Нагадаємо, що 17 липня 2020 року Спеціальна антикорупційна прокуратура і НАБУ повідомили про підозру керівникові ОАСК Павлу Вовку, його заступникові Володимиру Келеберді, п'яти суддям ОАСК, керівникові Державної судової адміністрації України Зеновію Холоднюку та ще чотирьом особам.

Їх підозрюють у спробі захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод у їхній роботі. У Генпрокуратурі розкрили деталі слідства у справі ОАСК.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

хабар затримання окружний адмінсуд Павло Вовк ОАСК

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там заборонено
Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там забороненоУкраїна
Реструктуризація валютних кредитів – долар перетворюється на гривню за добу: подробиці
Реструктуризація валютних кредитів – долар перетворюється на гривню за добу: подробиціЕкономіка
Ціни на пальне по регіонах – чому подешевшав бензин та чи подешевшають газ і дизель
Ціни на пальне по регіонах – чому подешевшав бензин та чи подешевшають газ і дизельЕкономіка
"Це неприпустимо": у Зеленського відреагували на провал зі спецперепустками у КиєвіВлада
Коли пацієнт з COVID-19 найбільш заразний: лікарка-інфекціоністка дала відповідь
Коли пацієнт з COVID-19 найбільш заразний: лікарка-інфекціоністка дала відповідьУкраїна
За добу щеплення отримали 0 людей – індійська вакцина закінчується, китайську використовувати неможливо
За добу щеплення отримали 0 людей – індійська вакцина закінчується, китайську використовувати неможливоУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти