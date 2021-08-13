"Маячня божевільного": Гордон відповів на погрози Лукашенка на адресу України

Білоруський диктатор пригрозив обрубати поставки бензину і навіть перейти кордон України, але без зброї

Гордон різко відповів "бацьке". Колаж "Сьогодні"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час великій пресконференції пригрозив Україні зупинкою поставок нафтопродуктів, на що журналіст Дмитро Гордон привів в приклад "грузинський ефект" і навіть побачив плюси в такому можливому радикальнму кроці Мінська.

Реклама

Про це він розповів в ефірі телеканалу Україна 24.

Білоруський диктатор заявляв, що якби він разом з Путіним хотів поставити Україну на коліна, то перекрили б поставки нафтопродуктів, іншими словами – влаштувати нашій країні дефіцит бензину. Також Лукашенко погрожував перейти кордон України, але без зброї, де його начебто підтримають 90% українців.

У відповідь журналіст навів приклад Грузії, якій Росія теж колись погрожувала все перекрити.

"Ну що ми будемо гадати, що він хотів сказати. Це маячня божевільного ... Як Росія Грузію лякала: перекриємо вам все. До Саакашвілі, пам'ятаю, там електроенергії не було. Росія, коли притиснула, сказала: електрики не дамо, "Боржомі" експортувати не дамо. Маленька, але горда Грузія, помучалась трохи, а потім зрозуміла, що треба не пійло випускати, яке Росія купувала, а хороше якісне вино. Поставили лінії зарубіжні, італійські, французькі, поставляють вино в Європу. Залита вся Грузія електрикою – у Росії не беруть", – сказав Гордон.

Він також вказав на плюси радикального кроку Лукашенка, якщо він на це піде.

"Нехай перекриють (поставки нафтопродуктів). Це буде поштовхом для розвитку. Будемо розвиватися", – підкреслив Гордон.

Режим Лукашенка у Білорусі

Лукашенко очолив вкотре Білорусь у серпні минулого року за підсумками президентських виборів. Щоправда, їх не визнав цивілізований світ, зокрема Україна, а самого Лукашенка називають тепер самопроголошеним лідером і диктатором. Після цього в Білорусі почалися місяці масових протестів, а за ґратами побували тисячі білорусів, які мирно протестували проти чинного режиму.

Витівка офіційного Мінська з примусовою посадкою літака Ryanair взагалі шокувала світ – країни Європи заборонили польоти над Білоруссю. Режим Лукашенка нарвався на санкції Євросоюзу, США, Канади, Великобританії, обмежувальні заходи готує навіть Україна.

Лукашенко пішов ще далі – підписав закон "Про зміну законів щодо захисту суверенітету і конституційного ладу", яким дозволив залучати армію до боротьби з протестами.

Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", на пресконференції Лукашенко назвав Гордона мерзотником, на що журналіст відповів йому і випив подарований ним бальзам.

А потім журналіст ще й потролив Лукашенко, заявивши, що у того кукуха полетіла, але віддав належне його сечовому міхуру.