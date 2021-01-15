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Брифінг голови МОЗ Максима Степанова: онлайн-трансляція

15 січня, 09:35

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

В Україні знову побільшало нових хворих на COVID-19

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов дає онлайн-брифінг щодо епідеміологічної ситуації в країні.

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Як стало відомо, станом на ранок 15 січня в Україні підтвердили 8199 нових випадків зараження коронавірусом (1 146 963 з початку епідемії). За четвер померли 166 українців (20 542 з початку епідемії), а одужали 10 328 осіб (847 391 з початку епідемії).

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Зазначимо, що минулого тижня знову впала захворюваність – у середньому 5-6 тисяч нових хворих за добу. Тим часом в Україні з 8 січня стартував локдаун і триватиме до 25-го. При цьому обмеження не торкнулися громадського транспорту. Читайте детальніше, що потрібно знати про жорсткий карантин.

Майже всі непродовольчі магазини закрилися, заклади громадського харчування працюють навиніс, а в кав'ярні можна замовити каву, але із собою. Журналісти "Сьогодні" дізнавалися, як дотримуються локдауну в містах України.

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Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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коронавірус Максим Степанов COVID-19

Джерело: Сьогодні

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