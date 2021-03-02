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Брифінг голови МОЗ Максима Степанова: онлайн-трансляція

2 березня, 10:02

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

В Україні за кілька днів вакцинували вже майже п'ять тисяч людина

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов дає онлайн-брифінг щодо епідеміологічної ситуації в Україні та як проходить вакцинація.

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Як стало відомо, станом на ранок 2 березня в Україні підтвердили 5336 нових випадків зараження коронавірусов (1 357 470 з початку епідемії). За понеділок померли 162 українця (26 212 з початку епідемії), а одужали 5194 особи (1 176 918 з початку епідемії).

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А тим часом Степанов вже встиг вакцинуватисяіндійським препаратом Covishield. 1 березня міністру зробили щеплення в Олександрівській лікарні Києва, і він цілком залишився задоволений і закликав українців наслідувати його приклад.

Також глава МОЗ обіцяє вакцинувати по 5 млн людей на місяць до літа. При цьому зараз планується вийти на рівень в 10 тис. щеплень в день. Він також відзначав, що Україна до 6 березня отримає китайську вакцину компанії Sinovac.

Відео: Сьогодні
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Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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вакцинація вакцина коронавірус COVID-19

Джерело: Сьогодні

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