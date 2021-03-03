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"Британський" коронавірус вже в Україні. Офіційно підтвердили два випадки

3 березня, 21:31

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Пацієнти перебувають під наглядом лікарів

В Україні вже офіційно підтвердили два випадки так званого британського штаму коронавірусу. Новий штам виявили у двох хворих з Івано-Франківська.

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Про це в ексклюзивному коментарі новинам "Сьогодні" повідомили в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб.

Зараз хворі під наглядом медиків.

Відео: Сьогодні

Лікарі зазначають, що щеплення від COVID-19 можуть уберегти від цього штаму.

"Щодо "британського", то воно спрацює як треба. Що стосується інших штамів – тут треба дивитися. Люди, які будуть щеплені, вони не захворіють "британським". А якщо вони захворіють південно-африканським, хтось із них, то хвороба пройде легко. І ніхто з них не помре", – сказала вірусолог Алла Мироненко.

Нагадаємо, раніше ми писали, які симптоми "британського" штаму коронавірусу.

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Крім того, повідомлялося, що "британський" штам коронавірусу почав мутувати. Зміни схожі з виявленими раніше у "бразильського" і "південноафриканського" видів.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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штам вакцина Украина пацієнти коронавірус хворі

Джерело: Сьогодні

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