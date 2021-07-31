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Британський перевізник помістив на фургоні карту України без Криму (фото)

31 липня 2021 21:17

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Компанія пропонує послуги з організації переїздів в межах Великобританії і по всій Європі, а також послуги зберігання

Карта без Криму на борту британського перевізника. Фото: Європейська правда

Карта без Криму на борту британського перевізника. Фото: Європейська правда

Зареєстрована у Великій Британії компанія-перевізник CAME-RO використовує в брендування своїх фургонів карту України без Криму

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Про це повідомляє "Європейська правда", з посиланням на далекобійника з Італії, який звернув на це увагу. За його словами, автомобіль був на румунських номерах.

Фото: Європейська правда

Фото: Європейська правда

Аналогічне брендування можна бачити на фотографіях з офіційної Facebook-сторінки CAME-RO – зокрема, такий же фургон зображений на обкладинці.

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Фото: скріншот

Фото: скріншот

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Компанія пропонує послуги з організації переїздів в межах Великобританії і по всій Європі, а також послуги зберігання. На її офіційному сайті зазначається, що компанія має офіси в Лондоні і Глазго, а склади – в Бірмінгемі і місті Вест Бромвіч.

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Раніше ми повідомляли, що у Львові міськрада виклала відео з картою України без Криму.

Також нагадаємо, українці змінили віртуальну карту світу, на якій повернули Крим Україні і навіть "захопили" частину Росії.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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