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Британський штам COVID-19 швидко захоплює Україну – Степанов

19 березня, 22:28

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

На українців чекає напружена ситуація, вважає міністр

Британський штам коронавірусу, який вперше виявили минулого року у Великій Британії, вже поширився і Україною.

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Про це в ефірі ток-шоу "Свобода Савіка Шустера" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Крім як в Івано-Франківській області, його вже зафіксували в таких містах:

  • Київ;
  • Дніпро;
  • Львів;
  • Харків.

"Оскільки цей штам утричі більш контагиозний – заразний, – на нас чекає попереду досить напружена ситуація захворюванності на COVID-19", – зазначив Степанов.

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Раніше ми писали, що Рада національної безпеки і оборони виступив за зміну протоколу лікування пацієнтів з коронавірусом. Зокрема, в питанні антикоагулянтної терапії.

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Як повідомлялося раніше, влада має намір провести масове тестування українців на наявність антитіл до COVID-19. Це дозволить епідеміологів підрахувати, скільки осіб вже зіткнулися з вірусом.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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коронавірус пандемія Максим Степанов
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