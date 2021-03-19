Британський штам COVID-19 швидко захоплює Україну – Степанов

Британський штам коронавірусу, який вперше виявили минулого року у Великій Британії, вже поширився і Україною.
Про це в ефірі ток-шоу "Свобода Савіка Шустера" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Крім як в Івано-Франківській області, його вже зафіксували в таких містах:
- Київ;
- Дніпро;
- Львів;
- Харків.
"Оскільки цей штам утричі більш контагиозний – заразний, – на нас чекає попереду досить напружена ситуація захворюванності на COVID-19", – зазначив Степанов.
Раніше ми писали, що Рада національної безпеки і оборони виступив за зміну протоколу лікування пацієнтів з коронавірусом. Зокрема, в питанні антикоагулянтної терапії.
Як повідомлялося раніше, влада має намір провести масове тестування українців на наявність антитіл до COVID-19. Це дозволить епідеміологів підрахувати, скільки осіб вже зіткнулися з вірусом.
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