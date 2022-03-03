Буча – наша! ЗСУ підняли український прапор у місті (відео)

Наші війська продовжують очищати рідну землю від окупантів

Не віддали ворогові наше місто. Колаж "Сьогодні"

Українська армія остаточно відвоювала місто Бучу на Київщині та підняла прапор біля місцевої міськради. Відповідне відео опублікували Сухопутні сили України

"Місто Буча 3 березня. Піднімаємо український прапор над містом", – сказали військові.

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Як ми вже писали, днями у Бучі точилися важкі бої. Окупанти принесли із собою такий "русский мир", що на місто не можна дивитися без сліз: постраждали будинки, на дорогах ворожа техніка, яку спалили українські військові. Дивіться, яка зараз Буча.

Спротив російській агресії

Україна вже тиждень тримає оборону від російських загарбників. Плани ворога повністю провалилися, він зазнає небувалих втрат на всіх напрямках. За даними Генштабу, тільки за тиждень ЗСУ знищили близько 9000 солдатів країни-агресора.

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Після регулярних поразок на полі бою окупанти перейшли до своєї "улюбленої" тактики – до ударів по мирному населенню. Наприклад, цієї ночі окупанти завдали удару по Ізюму (Харківська область), внаслідок чого загинули вісім людей.

Також було завдано ракетного удару по Києву. Проте влада заявила, що силам ППО вдалося перехопити ракети.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що окупанти злякалися ганебної поразки. За його словами, російська армія перетворилася на купу терористів та боягузів після того, як українські воїни дали серйозну відсіч окупанту.

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Тим часом Гаазький трибунал розпочав розслідування воєнних злочинів РФ проти України. Що дивно, до позову приєдналося 38 країн світу – такого ще ніколи не було.