"Провалив закупівлі вакцин": Арахамія озвучив причину звільнення Степанова

Найбільш імовірним кандидатом на посаду міністра охорони здоров'я є головний санітарний лікар Віктор Ляшко

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що міністра охорони здоров'я Максима Степанова найближчим часом звільнять. Це пов'язано в тому числі і з провалом закупівлі вакцин.

Реклама

Про це він сказав в ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

"З великою ймовірністю він буде звільнений. Буде подання на його звільнення, а потім голосування в Раді і там вирішить зал", – сказав Арахамія.

Він зазначив, що зараз заяви про звільнення Степанова немає.

"Якщо немає заяви, тоді ми повинні піти іншим шляхом, який на два дні довше", – додав глава фракції.

Арахамія підтвердив, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вже подав до Верховної Ради щодо Степанова заяву і найбільш вірогідним кандидатом на посаду міністра охорони здоров'я є головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Як сказав глава фракції "Слуга народу", всі успіхи України у переговорах про вакцинацію – це заслуга президента Володимира Зеленського та керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Реклама

Як стверджує нардеп Олексій Гончаренко, главу МОЗ Максима Степанова змушують написати заяву на звільнення, проте він відмовляється. Це питання буде винесено на засіданні парламентської фракції "Слуга народу" 17 травня. Раніше стало відомо, в Раді вже зібрані підписи за відставку Степанова.