"Будемо знову разом": суддя-втікач Чаус зробив заяву

Колишній український суддя Микола Чаус, який раніше заявив, що його викрали впливові люди, Заявив, що з ним все добре.

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Про це він написав в Telegram.

"Моя Рибка, окремо хочу звернутися до Тебе: ситуація в якій ми зараз – вимагає розуміння, спокою і терпіння, про що я багато разів говорив! Все обов'язково налагодиться! Утримайся від коментарів і необдуманих вчинків! Вже скоро – я, Ти, Вова, Антон і "Прінцюша" будемо знову разом !!!", – написав він.

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Він також заявив, що його ситуацією намагаються маніпулювати.

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Нагадаємо, 3 квітня в центрі молдавської столиці відбулося викрадення судді Миколи Чауса, який втік з України і оголошений в міжнародний розшук.

В свою чергу в СБУ зауважили викрадення Чауса і відкрили справу .

Нещодавно суддя-утікач оприлюднив відео: