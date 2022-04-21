"Будемо жити, жито жати": бійці запорізького "Азова" заспівали пісню на підтримку побратимів

Бійці запорізького "Азова" вирішили підтримати бойовий дух товаришів по службі та виконали кілька патріотичних пісень. Відповідне відео опублікувала Запорізька обласна адміністрація на своїй сторінці у Facebook.
"Запорізька група Banderstadt ZP, до складу якої входять Юрій Макаренко та Стас Лопатський, разом із соло-скрипачом Михайлом Савицьким виконали кілька патріотичних пісень на прохання Генерального штабу ЗСУ. Таким чином, хлопці хочуть підтримати бойовий дух українських військовослужбовців. Нехай пісні допомагають захищати рідну. від рашистських окупантів", – йдеться у повідомленні.
У пісні гурту Banderstadt ZP висловлюється впевненість у тому, що Україна переможе та її мешканці повернуться до свого звичайного життя.
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"Бідою нас не злякати, будемо жити, жито жати. Будемо жито жати, жити. Бідою нас не зломити", – співають українські воїни.
Наголошується, що музиканти проходять службу у добровольчому формуванні "Азов".
Раніше бійці "Азова" показали як знищують окупантів у Маріуполі.
Також сайт "Сьогодні" повідомляв, що президент РФ Володимир Путін назвав недоцільним штурм "Азовсталі" у Маріуполі та наказав нібито скасувати його, бо хоче "зберегти життя та здоров'я" російських військових.