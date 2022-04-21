"Будемо жити, жито жати": бійці запорізького "Азова" заспівали пісню на підтримку побратимів

Запорізька група Banderstadt ZP служить у добровольчому формуванні "Азов"

Учасники гурту Banderstadt ZP служать у запорізькому "Азові"

Бійці запорізького "Азова" вирішили підтримати бойовий дух товаришів по службі та виконали кілька патріотичних пісень. Відповідне відео опублікувала Запорізька обласна адміністрація на своїй сторінці у Facebook.

"Запорізька група Banderstadt ZP, до складу якої входять Юрій Макаренко та Стас Лопатський, разом із соло-скрипачом Михайлом Савицьким виконали кілька патріотичних пісень на прохання Генерального штабу ЗСУ. Таким чином, хлопці хочуть підтримати бойовий дух українських військовослужбовців. Нехай пісні допомагають захищати рідну. від рашистських окупантів", – йдеться у повідомленні.

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У пісні гурту Banderstadt ZP висловлюється впевненість у тому, що Україна переможе та її мешканці повернуться до свого звичайного життя.

"Бідою нас не злякати, будемо жити, жито жати. Будемо жито жати, жити. Бідою нас не зломити", – співають українські воїни.

Наголошується, що музиканти проходять службу у добровольчому формуванні "Азов".

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Раніше бійці "Азова" показали як знищують окупантів у Маріуполі.

Також сайт "Сьогодні" повідомляв, що президент РФ Володимир Путін назвав недоцільним штурм "Азовсталі" у Маріуполі та наказав нібито скасувати його, бо хоче "зберегти життя та здоров'я" російських військових.