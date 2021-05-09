Діятиме не більше півроку. Коли та кому видаватимуть ковідні сертифікати

Документ, що розробляє Україна, буде існувати і в паперовому вигляді, і в електронному

Ковідні сертифікати у країнах Євросоюзу можуть з'явитися вже у червні. Нові умови щодо в'їзду дозволять відкрити кордони. Такий документ почали розробляти і в Україні. Коли та як його можна буде отримати, з'ясовували новини "Сьогодні".

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Ковідний сертифікат, зокрема, у Європі планують запровадити з 15-го червня для туристичних або бізнес-подорожей. Аналог документу розроблять і в Україні та довідку для виїзду за кордон вже можна отримати у сімейного лікаря – там вказується назва вакцини, лікар, який провів щеплення, виробник препарату, все засвідчується печаткою.

Міжнародний сертифікат вакцинації існував і раніше, приміром, якщо робили щеплення від малярії чи будь-якої іншої небезпечної інфекції. Тепер до переліку додали ковід. Все – англійською.

"Це свідоцтво заповнюється лікарем медичного закладу, куди звернувся пацієнт після другого щеплення на ковід. Цей документ може роздруковуватися на визначеному бланку – цей бланк повинен бути жовтого кольору. Обов’язково", – пояснює сімейна лікарка центру первинно медико-санітарної допомоги № 2 Лілія Кошарна.

За цим документом пустять до більшості країн світу, варто лише надати на кордоні. Але ковідний сертифікат, що нині розробляють – міститиме значно більше даних. І до того ж – найімовірніше буде цифровим.

Дата щеплення, назва вакцини, результати ПЛР-тестів та чи є у вас антитіла – усе це буде у ковідному сертифікаті поряд із вашими персональними даними. А ще буде й індивідуальний код – за ним прикордонник перевірить, чи не підробка ваш документ. Усі ці дані будуть і у вашому смартфоні – у додатку "Дія".

"Ми всі дані заносимо в електронну систему охорони здоров'я. Коли всі ці дані оцифровані, набагато легше зробити або цифровий сертифікат про проведення вакцинації, або те, що буде вимагатися в Європейському союзі. Ми працюємо в складі робочої групи, як Всесвітньої організації охорони здоров'я, так і Євросоюзу", – пояснює головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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Та ковідний сертифікат матиме різні терміни дії. Щонайменше 72 години для тих, хто здав негативний ПЛР-тест.

"Буде більш довгостроковий для вакцинованих. Попередньо на рівні ЄС рекомендується 180 днів, також для тих громадян, які перехворіли і одужали від ковіду також довготривалі – 180 днів", – зазначає перший заступник міністра цифрової трансформації України Олексій Вискуб.

В Україні такі почнуть видавати до 1-го липня. Щоправда, наразі претендувати на нього можуть пів тисячі українців, що отримали обидві дози вакцини.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу