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Буде холодніше, ніж в грудні: коли в Україні може випасти перший сніг – прогноз

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
4 вересня, 18:43
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Через те, що сезони сильно змістилися, взимку в Україні може триматися плюсова температура
Синоптики розповіли, коли в Україні може випасти сніг. Колаж: "Сьогодні"
Синоптики розповіли, коли в Україні може випасти сніг. Колаж: "Сьогодні"

В Україні вже в другій половині жовтня може випасти перший сніг, а сам місяць може бути навіть холодніше, ніж навіть листопад і грудень.

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Про це на прес-конференції розповіла завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.

За її словами, якщо раніше в Україні перехід до зими був плавним, то зараз сезони сильно змістилися. Незважаючи на те, що жовтень може дуже холодним, в листопаді і грудні може бути плюсова температура.

"Жовтень в Україні почав мати передзимові процеси: в ньому може бути навіть холодніше, ніж потім в листопаді і грудні. В останні роки це проглядається", – сказала метеоролог.

За її словами, в цьому році, якщо друга половина жовтня ознаменується негативними температурами, українців чекає сніг з дощем і може утворитися сніговий покрив.

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Тим часом синоптики називають вересня перехідним: вже не літо, але ще й не зовсім осінь.

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