Чи буде локдаун? Як влада міст в Україні бореться з COVID-19

У багатьох містах не вистачає койко-місць для хворих

Через несприятливу епідеміологічну ситуацію через COVID-19 в різних містах України вже запровадили посилений карантин.

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Розповідаємо, які заходи вживає влада різних міст України, щоб стримати поширення коронавірусу по країні.

Київ: жителям обіцяють локдаун

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що динаміка захворюваності в столиці росте, тому в місті може знову початися локдаун.

"Якщо зараз не посилити обмеження, і динаміка залишатиметься загрозливою – це питання лише кількох днів, можливо одного тижня", – сказав Кличко.

Весняні канікули для учнів 5-11 класів вирішили почати на два дні раніше – з четверга, 18 березня. Київ звернувся до уряду з проханням розширити кількість протиепідемічних обмежень в "помаранчевій зоні".

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Львів: з посиленими обмеженнями

Мер Андрій Садовий повідомив, що з 19 березня на 9 днів у Львові вводять посилений карантин.

Молодша школа переходить на канікули, а старша продовжить дистанційне навчання. Всі установи культури припинять роботу, а заклади громадського харчування зможуть працювати тільки "на виніс" і доставку.

"Динаміка госпіталізації важких хворих не зменшується. Маємо зробити все необхідне для того, щоб не допустити колапсу медичної системи міста. Це час, за який зможемо облаштувати додаткові місця в лікарнях і поліклініках. Також це єдина можливість обірвати ланцюжок захворювання", – написав Садовий в Telegram.

Харків: з підготовкою "до гіршого"

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Жителів Харківської області закликали готуватися до посилених карантинних обмежень. Населенню потрібно бути готовим до транспортних обмежень і переходу шкіл і вузів на дистанційне навчання.

За словами заступника голови Харківської обласної державної адміністрації Михайла Черняка, люди повинні дотримуватися карантинних заходів.

"Конкретні обмежувальні заходи розглядатимуться під час засідань регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, але ми повинні напрацювати професійні рекомендації та алгоритми, які допоможуть правильній організації карантину", – сказав Черняк.

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Житомир: без поїздів в області

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Наразі область знаходиться в червоній зоні карантину. Це означає, що обмеження, які зараз діють в області, найжорсткіші. Нещодавно було зупинено курсування двох регіональних поїздів в області та заборонені зупинки чотирьох поїздів в регіоні.

Через велику кількість важкохворих на коронавірус, в лікарнях не вистачає койко-місць.

Мер Сергій Сухомлин заявив, що якщо ситуація не зміниться, резерву вистачить на тиждень. Тому в міськраді планують залучати обласну лікарню.

Фото: facebook.comsluganarodu.official

Вінниця: з обмеженнями червоної зони

З 13 березня в області ввели обмеження червоної карантинної зони. У Вінниці заборонили проведення будь-яких масових заходів, а також роботу спортивних установ і закладів культури.

Тоді ж мер міста Сергій Моргунов заявив, що в міських лікарнях Вінниці зайняті всі реанімаційні ліжка для хворих на коронавірус. Ситуація залишається напруженою.

Фото: promin.cv.ua

Тернопіль: без світла і води в закладах, де порушують карантин

Мер міста Сергій Надал заявив, що в Тернополі відключатимуть воду і світло в закладах, де порушують карантин. Також правоохоронцям міста доручили посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень.

"У разі необхідності тим закладам, де буде доведено, що їхня робота сприяє поширенню інфекції, якщо вони не будуть прислухатися до рекомендацій, мова піде про відключення подачі води, роботи каналізації, тепла та інших мереж", – сказав Надал.

Раніше ми повідомляли, що санітарний лікар Віктор Ляшко назвав умову для введення жорсткого карантину в Україні.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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