Чи буде сніг на Новий рік? Свіжий прогноз від синоптиків

31 грудня в Україні синоптики прогнозують мокрий сніг. У країні буде плюсова температура.
Про це повідомляють дані на Gismeteo.
Деталі
Опади будуть у всіх регіонах. В Україні очікується плюсова температура, а через це буде дощ зі снігом та хмарна погода.
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Опади будуть йти з самого ранку і до пізнього вечора.
Погода в Києві на 31 грудня. Скрін: Gismeteo
В Україні відступають морози
Сильні морози в Україні відступлять уже за кілька днів. Синоптики прогнозують плюсову температуру повітря.
Найтепліше буде на півдні. Там максимально стовпчики термометрів піднімуться до 9 градусів вище за нуль.
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