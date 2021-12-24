Чи буде сніг на Новий рік? Свіжий прогноз від синоптиків

Сильні морози в країні відступлять уже за кілька днів

Погода в Україні на 31 грудня / Колаж "Сьогодні"

31 грудня в Україні синоптики прогнозують мокрий сніг. У країні буде плюсова температура.

Про це повідомляють дані на Gismeteo.

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Деталі

Опади будуть у всіх регіонах. В Україні очікується плюсова температура, а через це буде дощ зі снігом та хмарна погода.

Опади будуть йти з самого ранку і до пізнього вечора.

Погода в Києві на 31 грудня. Скрін: Gismeteo

Погода у Львові на 31 грудня. Скрін: Gismeteo

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Погода в Харкові на 31 грудня. Скрін: Gismeteo

Погода в Одесі на 31 грудня. Скрін: Gismeteo

В Україні відступають морози

Сильні морози в Україні відступлять уже за кілька днів. Синоптики прогнозують плюсову температуру повітря.

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Найтепліше буде на півдні. Там максимально стовпчики термометрів піднімуться до 9 градусів вище за нуль.

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