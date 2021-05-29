Буде тепло, але можливі два "потопи". Народний синоптик поділився прогнозом на червень

На початку літа буде тепло, проте дощі не дадуть позасмагати на сонечку – прогноз погоди на червень від народного синоптика

В Україні початок червня буде теплим, однак з дощами. Перші десять днів місяця опади будуть через день-два, а в середині місяця очікуються зливи з грозами, місцями з градом.

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За розрахунками народного синоптик Леоніда Горбаня, денна температура поступово опуститься з 25-27 градусів до 18-20. Далі на нас чекають два тижні сухої неспекотної погоди, вдень до +26-28 градусів, вночі +16-18 градусів.

Ближче до кінця місяця – черговий "потоп": з 23 по 27 червня Україну накриє потужний циклон. Але буде тепло, вдень не нижче +20 градусів навіть у північних регіонах і в Карпатах. Після того, як циклон втратить свою силу і вичерпається, температура знову піде вгору, наближаючись до 30 градусів.

Початок червня в Україні буде дощовим. / Фото: Сьогодні

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У червні у нас цього року два свята: церковний – Трійця за православним календарем і загальнодержавний, день Конституції – 28 червня. Традиційно дощова Трійця цього року випала на 20 червня.

Розрахунки Леоніда Горбаня показують: нині традиція може бути порушена, а зливи пройдуть 22-25 червня. На день Конституції погода має покращитися, буде сонячно, але прохолодно, не вище 20-22 градусів тепла.

Нагадаємо, синоптики обіцяють після дощового і теплого травня пекельну спеку під 40 градусів в червні, але без дощів не обійдеться.