Русский
$ 27,53
33,57
  1. Новини України

Буде тепло, але можливі два "потопи". Народний синоптик поділився прогнозом на червень

29 травня, 13:00

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

На початку літа буде тепло, проте дощі не дадуть позасмагати на сонечку – прогноз погоди на червень від народного синоптика

В Україні початок червня буде теплим, однак з дощами. Перші десять днів місяця опади будуть через день-два, а в середині місяця очікуються зливи з грозами, місцями з градом.

Реклама

За розрахунками народного синоптик Леоніда Горбаня, денна температура поступово опуститься з 25-27 градусів до 18-20. Далі на нас чекають два тижні сухої неспекотної погоди, вдень до +26-28 градусів, вночі +16-18 градусів.

Ближче до кінця місяця – черговий "потоп": з 23 по 27 червня Україну накриє потужний циклон. Але буде тепло, вдень не нижче +20 градусів навіть у північних регіонах і в Карпатах. Після того, як циклон втратить свою силу і вичерпається, температура знову піде вгору, наближаючись до 30 градусів.

Початок червня в Україні буде дощовим.

Початок червня в Україні буде дощовим. / Фото: Сьогодні

В тренді
Дощі, грози і шквали: в яких областях погода сильно не порадує українців (карта)
Реклама

У червні у нас цього року два свята: церковний – Трійця за православним календарем і загальнодержавний, день Конституції – 28 червня. Традиційно дощова Трійця цього року випала на 20 червня.

Розрахунки Леоніда Горбаня показують: нині традиція може бути порушена, а зливи пройдуть 22-25 червня. На день Конституції погода має покращитися, буде сонячно, але прохолодно, не вище 20-22 градусів тепла.

Нагадаємо, синоптики обіцяють після дощового і теплого травня пекельну спеку під 40 градусів в червні, але без дощів не обійдеться.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

На курорті в Єгипті загинув ексглава Служби зовнішньої розвідки України
На курорті в Єгипті загинув ексглава Служби зовнішньої розвідки УкраїниУкраїна
Буде два
Буде два "потопи": народний синоптик здивував прогнозом на червеньУкраїна
Газ не став дешевше:
Газ не став дешевше: "Нафтогаз" та інші постачальники встановили тарифи на червеньНовини ЖКГ
Подорожчання проїзду в київському метро: скільки платять в інших країнах
Подорожчання проїзду в київському метро: скільки платять в інших країнахЕкономіка
Білорусь обмежила імпорт українських товарів (список)
Білорусь обмежила імпорт українських товарів (список)Економіка
Грози, град і вітер: синоптики попередили про погіршення погоди 28 травня (карта)
Грози, град і вітер: синоптики попередили про погіршення погоди 28 травня (карта)Україна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти