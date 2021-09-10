Буде трагічною помилкою для Москви. Зеленський допускає можливість повномасштабної війни з Росією

Президент України Володимир Зеленський вважає ймовірною можливість повномасштабної війни з Росією.
"Якщо буде потужна ескалація з боку Росії – це найстрашніше, що може бути. На жаль, така можливість є", – заявив Зеленський в рамках форуму Ялтинської європейської стратегії в форматі YES Brainstorming 2021 Києві в п'ятницю, 10 вересня.
За його словами, це буде трагічною помилкою Москви, і ніколи не буде більш дружнього ставлення України до Росії і Білорусі.
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Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України почався після вторгнення в квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій і Луганській областях.
- Через те, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.
Раніше ми повідомляли, що РНБО розгляне нові санкції проти окупантів.
Також нагадаємо, на Донбасі нове загострення – шестеро поранених і обстріл залізничної станції.