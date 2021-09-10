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Буде трагічною помилкою для Москви. Зеленський допускає можливість повномасштабної війни з Росією

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
10 вересня, 10:26
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Президент України 10 вересня приймає участь в форумі Ялтинської європейської стратегії в форматі YES Brainstorming 2021
Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офис Президента Украины

Президент України Володимир Зеленський вважає ймовірною можливість повномасштабної війни з Росією.

"Якщо буде потужна ескалація з боку Росії – це найстрашніше, що може бути. На жаль, така можливість є", – заявив Зеленський в рамках форуму Ялтинської європейської стратегії в форматі YES Brainstorming 2021 Києві в п'ятницю, 10 вересня.

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За його словами, це буде трагічною помилкою Москви, і ніколи не буде більш дружнього ставлення України до Росії і Білорусі.

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Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України почався після вторгнення в квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій і Луганській областях.
  • Через те, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.
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Раніше ми повідомляли, що РНБО розгляне нові санкції проти окупантів.

Також нагадаємо, на Донбасі нове загострення – шестеро поранених і обстріл залізничної станції.

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