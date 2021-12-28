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Буде вторгнення? Росія масово завозить зброю та військову техніку на Донбас

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
28 грудня, 15:13
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Нарощування сил відбувається під виглядом завезення на окуповані території гуманітарного конвою
Росія продовжує нарощувати військові потужності бойовиків
Росія продовжує нарощувати військові потужності бойовиків / Фото: Колаж: Сьогодні

На окуповані території Донбасу завозять з Росії товари військового призначення. Їх постачання приховують під виглядом "гуманітарного конвою".

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони.

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За даними українських розвідників, протягом грудня ня Донбасі нарощували бойові можливості окупантів.

Туди приховано завозили залізничним і автомобільним транспортом з території РФ до армійських корпусів:

  • пальне,
  • бойову техніку,
  • озброєння і боєприпаси,
  • засоби радіоелектронної боротьби,
  • безпілотні літальні апарати.

Для прихованого постачання майна військового призначення окупанти використовували "гуманітарні конвої".

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Росія нарощує війська

Крім того, за інформацією розвідки, Росією значно збільшено постачання до з’єднань і частин окупаційних військ бойових броньованих машин, як нових, так і відновлених або модернізованих на російських ремонтних підприємствах.

До підрозділів противника для комплектування посад за окремими військовими спеціальностями, насамперед розвідників, снайперів, артилеристів, зв’язківців, фахівців радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби, направляються кадрові російські військовослужбовці та найманці-громадяни РФ.

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