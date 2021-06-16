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Буде жарко і як і раніше мокро. Прогноз погоди на 16 червня (карта)

16 червня 2021 6:15

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

На сході стовпчик термометра підніметься навіть до 29 градусів, майже так само спекотно буде і в Києві

У середу, 16 червня, в Україні стане ще спекотніше – температура на сході підніметься до 29 градусів, але дощі нікуди не підуть, а на більшій частині території обіцяють грози.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Києві стає зовсім спекотно – 26-28 градусів, як і в Чернігівській області, але синоптики знову обіцяють грози.

Трохи прохолодніше на заході – 25-27 градусів і також дощі. Причому, якщо вчора у Львівській області було сухо, то сьогодні туди повернулися грози.

У центрі, як і раніше, литиме, температура 24-26 градусів, а ось на сході стовпчик термометра підніметься навіть до 29 градусів у Луганській області.

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У південних областях та Криму буде не так спекотно – лише 22-24 градуси, і все ті самі грози.

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Нагадаємо, до кінця тижня в Україну має прийти справжнє літо, у деяких областях вже буде 30-градусна спека. Дощів теж стане значно менше.

Як повідомляли новини "Сьогодні", посеред літа Карпати засипало снігом, а Дніпро напередодні накрило сильним градом.

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