Майбутні глави держадміністрацій будуть доводити знання державної мови – указ

Рівень володіння українською визначено "Національною комісією зі стандартів державної мови"

Зеленський зобов'язав чиновників пред'являти сертифікат про знання державної мови. Колаж "Сьогодні" / Фото: Pixabay, Офис Президента Украины

Кандидатури на посади керівників місцевих державних адміністрацій повинні будуть надавати копію державного сертифікату про рівень володіння державною мовою.

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Відповідні зміни в указ від 4 серпня 2006 року № 675 президент Володимир Зеленський затвердив 13 серпня. Текст документа розміщений на сайті глави держави.

Йдеться про "Порядок підготовки пропозицій та попереднього розгляду кандидатур на призначення на посади та звільнення з посад керівників місцевих державних адміністрацій". Після підписання указу такі пропозиції щодо кандидатур повинні будуть містити копію "державного сертифікату про рівень володіння державною мовою, що підтверджує відповідний рівень володіння державною мовою, певний Національною комісією зі стандартів державної мови ".

Як відомо, указ набирає чинності з дня його публікації.

Іспит для чиновників

З 16 липня 2021 року вступили в силу певні норми закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Вже 19 липня чиновники вперше в історії України здавали іспит з державної мови.

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На початку серпня в Україні змінили правила проведення цього іспиту. Отже, зміниться процедура відкриття реєстрації: для тих, хто буде підтверджувати свій рівень володіння українською для виконання посадових обов'язків, перевірка знань триватиме лише 30 хвилин.

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