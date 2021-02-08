Будуть екстремальні опади. Кліматолог розповіла про погоду навесні

Потеплішає істотно вже в кінці лютого, але це ще буде не весна

Весна в Україну прийдедосить рано, але і не за календарем. Реальна зима закінчиться лише в першій половині березня. Але і квітень із травнем піднесуть українцям неприємні сюрпризи. Про це розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24" завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди інституту Вазіра Мартазінова.

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Метеоролог зазначила, що оманливе потепління в кінці лютого не варто сприймати за прихід весни.

За її словами, весна в Україні очікується не пізніше середини березня.

Також вона попередила, що квітень буде "невеселим місяцем" в плані погоди, а в травні прогнозує рясні дощі.

"Екстремальні опади у квітні-травні слід очікувати", – підкреслила Мартазінова.

Як сообщвалі новини "Сьогодні", харківський бабак Тимко дав прогноз приходу весни. Волохатий "синоптик" пообіцяв, що тепло – не за горами.

Відео: Сьогодні

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Тим часом в Україні продовжує бушувати негода, в деяких регіонах країни сильні снігопади паралізували рух на дорогах, міста заклякли в заторах. Читайте всі подробиці снігового апокаліпсису.

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