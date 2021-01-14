Чи будуть в Україні продовжувати локдаун? Ляшко дав відповідь

У МОЗ сподіваються, що більше не доведеться вдаватися до жорсткого карантину

Терміни локдауну міняти не будуть- МОЗ не має наміру просити продовження жорсткого карантину, який закінчується 24 січня.

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Про це заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, у відомстві сподіваються, що більше не доведеться вдаватися до локдауну в Україні.

"МОЗ поки не буде наполягати на продовженні жорсткого карантину після 25 січня", – сказав він.

Ляшко підкреслив, що надалі МОЗ хоче повернутися до адаптивного карантину, який скасували в листопаді. Тоді можна вводити більш жорсткі обмеження не по всій країні, а тільки там, де фіксують локальні спалахи захворюваності на COVID-19.

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"Є певні змінні, які не можна передбачити і врахувати в прогнозах", – додав головний санлікар України.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 12 січня Степанов заявляв, що локдаун в Україні можуть продовжити і після 24 січня. За його словами, це підтримує і він, і його радники, і провідні епідеміологи країни. А от міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що не підтримає продовження жорсткого карантину, оскільки це стане ударом по сфері культури та креативним індустріям.

Пізніше Степанов назвав умову для нового локдаунуі розповів, коли в Україну може повернутися адаптивний карантин.

Відео: Сьогодні

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