Чи будуть в Україні продовжувати локдаун? Ляшко дав відповідь

Терміни локдауну міняти не будуть- МОЗ не має наміру просити продовження жорсткого карантину, який закінчується 24 січня.
Про це заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко, передає Інтерфакс-Україна.
За його словами, у відомстві сподіваються, що більше не доведеться вдаватися до локдауну в Україні.
"МОЗ поки не буде наполягати на продовженні жорсткого карантину після 25 січня", – сказав він.
Ляшко підкреслив, що надалі МОЗ хоче повернутися до адаптивного карантину, який скасували в листопаді. Тоді можна вводити більш жорсткі обмеження не по всій країні, а тільки там, де фіксують локальні спалахи захворюваності на COVID-19.
"Є певні змінні, які не можна передбачити і врахувати в прогнозах", – додав головний санлікар України.
Як повідомляли новини "Сьогодні", 12 січня Степанов заявляв, що локдаун в Україні можуть продовжити і після 24 січня. За його словами, це підтримує і він, і його радники, і провідні епідеміологи країни. А от міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що не підтримає продовження жорсткого карантину, оскільки це стане ударом по сфері культури та креативним індустріям.
Пізніше Степанов назвав умову для нового локдаунуі розповів, коли в Україну може повернутися адаптивний карантин.
Всі подробиці в спецтемі Січневий локдаун
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк