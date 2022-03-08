Допомагатимуть ЗСУ: на Закарпатті вирішили, як карати п'яних водіїв (відео)

Автомобілі будуть конфісковувати та передавати на потреби української армії

На Закарпатті у п'яних водіїв відбиратимуть автомобілі / Фото: Колаж: Сьогодні

У Закарпатській області у п'яних водіїв будуть вилучати автомобілі на потреби армії. Самих порушників направлятимуть на службу в українській армії.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Відповідні рішення ухвалила обласна військова адміністрація регіону.

За якою процедурою відбуватиметься вилучення, пояснили в поліції. Речниця відомства Ганна Дан повідомила, що нині поліцейські працюють в посиленому режимі. Якщо патрульні зупинять водія з ознаками алкогольного сп'яніння – на місце будуть викликані військові, які й конфіскують автомобіль. А на самого водія буде складено адміністративний протокол. Після завершення усіх юридичних процедур кермувальника направлять на службу.

"Окрім того, що його притягують до відповідальності, яка встановлена адміністративним законодавством – тобто це штрафи і ймовірно позбавлення його водійського посвідчення. Окрім усіх покарань, які діяли в мирний час, зараз додалося те, що у них вилучають транспортні засоби і ставлять їх на облік", – розповіли у поліції.

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Прискорена процедура, щоб потрапити в ЗСУ

Як пояснив речник закарпатського територіального центру комплектування Андрій Акімов, було прийнято рішення не лише про конфіскацію цих автомобілів.

"Людей, які будуть зловлені за водінням, направлятимуть в територіальні центри комплектування та військової підтримки, де вони за загальною процедурою будуть направлені на військову службу в підрозділі ЗСУ. А саме зараз в резервні частини бойових наших бригад", – пояснив він.

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