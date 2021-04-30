Букмекерство – вид дозвілля та розваг, де можна проявити навички з математики та логіки

Директор зі зв'язків з громадськістю Parimatch Україна Вадим Місюра розповів в інтерв'ю про різновиди азартного бізнесу, про те, чому варто сприймати цю індустрію як розваги та варіант дозвілля

2021 рік обіцяє бути ще більш насиченим на події, пов'язані з гральним бізнесом. Одночасно запущені три масштабні процеси, які мають забезпечити дієздатність нової індустрії. Одним з них – є зміна ставлення суспільства до бізнеса, який не був присутній на ринку більше 11 років.

Директор зі зв'язків з громадськістю Parimatch Україна Вадим Місюра

- Який вибір розваг стоятиме перед громадянами?

- Цікаве спостереження про популізм. Він так побудований, що всі види азартного бізнесу зводяться під одну гребінку. Втім, якщо заглибитись у це питання, виявиться, що гральний бізнес складається з гри в казино, букмекерства, покера, лотереї, карт, ігрових автоматів. У кожного з них є своя специфіка та свій рівень залучення гравців. Ці поняття не можна ототожнювати в жодному разі.

Розглянемо, наприклад, специфіку спортивного беттінгу. Люди здавна робили ставки у всьому світі. Цю розвагу обирали люди, які слідкували за спортом, вболівали за улюблених спортсменів і відповідально ставилися до власного бюджету. Чому? Бо беттінг виявився інтелектуальним видом дозвілля, де можна проявити навички з математики та логіки. Результат гри тут залежить не винятково від долі, а ще й від навичок гравця. Це дає можливість прогнозувати перебіг спортивних подій та аналізувати можливі сценарії розвитку. Такий собі тренажер для мізків, у якому ще є місце азарту й нетворкінгу. Тому давайте порівнювати по суті різні види азартних ігор, а не поширювати міфи.

- Отож, ви фокусуєтеся на букмекерській діяльності. Чи планує Parimatch підтримувати спорт, як у попередні роки?

- Наш курс по підтримці спорту незмінний. Є грамотно розроблена стратегія, якій ми будемо слідувати. За останні роки Parimatch став партнером багатьох напрямів спорту. Наприклад, ми підтримуємо національну збірну України з футболу, УХЛ (Українська хокейна ліга – ред.), ФБУ(Федерація баскетболу України – ред.). Ми продовжуємо разом розвиватись із такими відомими спортсменами, як Олександр Шовковський, Олег Верняєв, чи перемагати спільно із ФК "Шахтар".

Крім традиційного спорту, компанія активно долучилася до розвитку кіберспортивного напрямку. І ми бачимо, що держава також зробила важливий крок у 2020 році, а саме – визнала кіберспорт офіційним видом спорту. Це дасть новий поштовх індустрії й відкриє можливості для зростання популярності цього виду спорту серед громадян.

Вадим Місюра

Історія бренду Parimatch почалася саме з українського ринку. Згодом бренд став міжнародним холдингом, який наразі представлений на чотирьох континентах у багатьох країнах світу. Це дозволяє нам співпрацювати з міжнародними спортивними клубами, спортивними організаціями та дюжиною легендарних спортсменів. Я не знаю іншу компанію на українському ринку, яка мала б контракти з "Ла Ліга", "Лестер Сіті", "Ювентусом" чи "Евертоном". Нам вдалося залучити зіркових спортсменів до амбасадорства бренду, а саме – Конора Макгрегора, Марсело Давида, а також, свого часу, Майка Тайсона. Ці контракти дозволяють нам знайомити українців і медіа з легендами спорту та адвокатувати важливість розвитку спортивної сфери в країні на принципово новому рівні. До того ж, ми відкриваємо Україну для легендарних зірок, коли організовуємо візити Конора Макгрегора чи Майка Тайсона в Київ.

Про складнощі та виклики при формуванні грального ринку, стереотипи та міфи про азартний бізнес читайте в розширеній версії інтерв’ю на сайті Укрінформ.