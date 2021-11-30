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Бустерна COVID-вакцинація розпочнеться, але за однієї умови. Що сказав Ляшко

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
30 листопада, 19:21
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Поки українська влада засереджує основну увагу на вакцинації літніх людей хоча б однією дозою, так буде легше зупинити поширення вірусу
В Україні ростуть темпи вакцинації населення.
В Україні ростуть темпи вакцинації населення. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні почнуть вводити бустерну дозу вакцини від коронавірусу у січні-лютому 2022 року. Однак для цього потрібно, щоб більшість громадян отримали хоча б перше щеплення.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я в інтерв'ю ВВС.

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Спочатку щеплення для літніх людей – потім бустерна доза

"Вакцин в Україні вистачає. Міністерство охорони здоров'я уже підписало контракти на поставки на наступний рік. Нам вистачить і для бустерної, і в разі необхідності для повного циклу ревакцинації ще двома дозами", – сказав він.

Міністр зазначив, що при цьому ВООЗ рекомендує спочатку вакцинувати якнайбільше людей хоча б однією дозою щеплення, а вже потім приступати до бустерної. Так можна швидше зупинити активну циркуляцію вірусу. Мета 2021 року – вакцинувати 40% населення планети.

"Ми наближаємось до того, що через 2-3 тижні в України двома дозами буде вакциновано 40% дорослого населення. Але в нас завдання – 70%", – додав Ляшко.

У цьому випадку влада встановлює пріоритети для вакцинації людей, які взагалі не щепилися.

Коли чекати на бустерну дозу?

Третє щеплення від коронавірусу в Україні почнуть робити після Нового року.

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"Орієнтовно ми очікуємо, що це буде січень–лютий 2022 року. Можливо, і раніше", – сказав глава МОЗ.

Дата початку вакцинації бустерною дозою залежить від того, наскільки швидко більшість українців отримають хоча б перше щеплення.

"Якщо українці масово підуть і зроблять перше щеплення, у нас будуть першим щепленням вакциновані принаймні 60% або двома дозами 50%, я як міністр охорони здоров'я відразу ухвалю рішення і запустимо бустерне вакцинування", – підсумував він.

Бустерна чи третя?

Третя додаткова доза відрізняється від бустерної тим, що вводять через 28 днів після другої дози. А бустерну – за шість місяців.

У жовтні Національна технічна група експертів з імунопрофілактики рекомендувала дозволити запровадження третьої дози вакцини від COVID-19 певним категоріям людей:

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  • з ослабленим імунітетом,
  • онкозахворюваннями;
  • пацієнтам, які мають серйозні проблеми з імунітетом, імунодефіцитом;
  • пацієнтам, які отримують препарати, що пригнічують імунну відповідь.

Третю дозу вводитимуть мінімум через 28 днів після другої дози. Оптимально це зробити не пізніше, ніж за три місяці після вакцинації.

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