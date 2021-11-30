Бустерна COVID-вакцинація розпочнеться, але за однієї умови. Що сказав Ляшко

В Україні почнуть вводити бустерну дозу вакцини від коронавірусу у січні-лютому 2022 року. Однак для цього потрібно, щоб більшість громадян отримали хоча б перше щеплення.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я в інтерв'ю ВВС.
Спочатку щеплення для літніх людей – потім бустерна доза
"Вакцин в Україні вистачає. Міністерство охорони здоров'я уже підписало контракти на поставки на наступний рік. Нам вистачить і для бустерної, і в разі необхідності для повного циклу ревакцинації ще двома дозами", – сказав він.
Міністр зазначив, що при цьому ВООЗ рекомендує спочатку вакцинувати якнайбільше людей хоча б однією дозою щеплення, а вже потім приступати до бустерної. Так можна швидше зупинити активну циркуляцію вірусу. Мета 2021 року – вакцинувати 40% населення планети.
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"Ми наближаємось до того, що через 2-3 тижні в України двома дозами буде вакциновано 40% дорослого населення. Але в нас завдання – 70%", – додав Ляшко.
У цьому випадку влада встановлює пріоритети для вакцинації людей, які взагалі не щепилися.
Коли чекати на бустерну дозу?
Третє щеплення від коронавірусу в Україні почнуть робити після Нового року.
"Орієнтовно ми очікуємо, що це буде січень–лютий 2022 року. Можливо, і раніше", – сказав глава МОЗ.
Дата початку вакцинації бустерною дозою залежить від того, наскільки швидко більшість українців отримають хоча б перше щеплення.
"Якщо українці масово підуть і зроблять перше щеплення, у нас будуть першим щепленням вакциновані принаймні 60% або двома дозами 50%, я як міністр охорони здоров'я відразу ухвалю рішення і запустимо бустерне вакцинування", – підсумував він.
Бустерна чи третя?
Третя додаткова доза відрізняється від бустерної тим, що вводять через 28 днів після другої дози. А бустерну – за шість місяців.
У жовтні Національна технічна група експертів з імунопрофілактики рекомендувала дозволити запровадження третьої дози вакцини від COVID-19 певним категоріям людей:
- з ослабленим імунітетом,
- онкозахворюваннями;
- пацієнтам, які мають серйозні проблеми з імунітетом, імунодефіцитом;
- пацієнтам, які отримують препарати, що пригнічують імунну відповідь.
Третю дозу вводитимуть мінімум через 28 днів після другої дози. Оптимально це зробити не пізніше, ніж за три місяці після вакцинації.
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