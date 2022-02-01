Бустерна вакцинація. Як оновити COVID-сертифікат у "Дії" – відеоінструкція

В Україні з 1 лютого можна отримати сертифікат про вакцинацію бустерною дозою коронавірусу. Щоб оновити його в "Діі", потрібно подати відповідний запит.
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров показав відеоінструкцію, як це зробити.
Оновити сертифікат можна лише в кілька кліків. Надіслати запит можна навіть у день одержання вакцини проти COVID-19.
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"Бустер відображається в міжнародному сертифікаті в додатку. Після того, як ви отримали третю дозу вакцини, заново згенеруйте свої сертифікати. Вони оновляться – і в міжнародному з'явиться бустерна доза, а у внутрішньому зміниться термін дії – триватиме до 270 днів з моменту внесення 3 дози", – написав Федоров.
Бустерна чи додаткова доза?
Бустерна доза – для людей, які отримали базовий курс щеплення 6-9 місяців тому і яким необхідно відновити захист від COVID-19.
Додаткову дозу вводять людям, у яких ослаблений імунітет через тяжкі захворювання. Її роблять через 28 днів або 3 місяці після основного курсу щеплень.
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