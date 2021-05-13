Був "смотрящим" в українській колонії: в Росію видворили кримінального "авторитета"

Перебуваючи в місцях позбавлення волі в Україні, росіянин отримував підтримку з боку російських злодіїв у законі

Нацполіція 13 травня видворила з України неодноразово судимого громадянина Росії, який, відбуваючи покарання у місцях позбавлення волі на території нашої країни за підтримки з боку російських "злодіїв у законі" отримав статус так званого смотрящого.

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Про це повідомила прес-служба Нацполіціі.

Після звільнення з української колонії засуджений підтримував зв'язки з представниками кримінального світу.

Тому українські правоохоронці вирішили "з метою запобігання встановленню та поширенню кримінальним "авторитетом" злочинного впливу" видворити його в порядку реадмісії на батьківщину.

У четвер оперативники управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області Нацполіції спільно зі співробітниками обласної поліції і державної міграційної служби видворили росіянина, заборонивши йому в'їзд в Україну на три роки.

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Нагадаємо, в Хмельницькій області поліція затримала кримінального "авторитета"після незаконного перетину державного кордону.

А під Запоріжжям кримінальний "авторитет" керував злочинцями на волі просто з камери колонії, де відбуває ув'язнення.