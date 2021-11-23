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Була більша, ніж голова: в Україні дитині видалили величезну пухлину (фото)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
23 листопада, 06:56
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Раніше в Україні дітям такого лікування не проводили
На тілі дитини майже не видно слідів операції/Колаж: Сьогодні
На тілі дитини майже не видно слідів операції/Колаж: Сьогодні

В Україні вперше провели успішне комбіноване лікування гігантської терато-дермоїдної пухлини голови та шиї у новонародженої дитини.

Про це повідомляє ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України".

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Розмір пухлини вражає

Пухлину було виявлено у плода в утробі матері. В інституті було проведено розродження вагітної шляхом кесарського розтину. При народженні об’єм пухлини більший, ніж голова дитини в 1,5 раза (14х12х12 см).

Пухлина була більшою, ніж голова малюка/Фото: Facebook: ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України"
Пухлина була більшою, ніж голова малюка/Фото: Facebook: ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України"

Перший етап лікування

З метою зменшення компресії верхніх дихальних шляхів і стравоходу, і розмірів пухлини, на першому етапі лікування проведено серію декомпресивних пункцій кістозних утворень пухлини. Загалом було отримано 700 мл серозно-геморагічного вмісту (гемоглобін ексудату від 5 до 40 Г/л), одночасно проводилась корекція ОЦК інфузією препаратами крові.

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Другий етап

На другому етапі фахівцями Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова було проведено ендоваскулярну оклюзію головної з трьох артерій пухлини, із басейнів зовнішньої сонної та підключичної артерій.

Третій етап

На третьому етапі лікування в умовах ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України" хірургічним шляхом проведено радикальне видалення пухлини, в межах здорових тканин, з використанням методів пластичної хірургії при відновленні шкірних дефектів обличчя та шиї новонародженого.

Лікарі повністю видалили утворення/Фото: Facebook: ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України"
Лікарі повністю видалили утворення/Фото: Facebook: ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України"

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Слідів операції на тілі дитини майже не видно/Фото: Facebook: ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України"
Слідів операції на тілі дитини майже не видно/Фото: Facebook: ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України"

Медики проводили лікування у декілька етапів/Фото: Facebook: ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України"
Медики проводили лікування у декілька етапів/Фото: Facebook: ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України"

Що таке тератома?

За інформацією Вікіпедії, тератома — пухлина, яка складається з різних типів тканин, які є похідними різних зародкових листків, присутність яких нехарактерна для тих органів або анатомічних областей організму, в яких розвивається пухлина. Тератома відноситься до герміногенних пухлин та формується з ембріональних клітин — гоноцитів. Згідно зі статистичними даними, тератома становить приблизно третину всіх пухлин у дитячому віці та 7 % пухлин у дорослих.

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