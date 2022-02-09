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Чи було цькування? В МВС назвали перші результати розслідування кривавого розстрілу у Дніпрі

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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9 лютого, 07:54
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В ході розслідування з'ясовують морально-психологічний клімат в колективі та дотримання порядку проходження військової служби
З'явилися перші результати розслідування розстрілу в Дніпрі.
З'явилися перші результати розслідування розстрілу в Дніпрі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство внутрішніх справ проводить службовоме розслідування щодо обставин та причин надзвичайної події за участю військовослужбовців НГУ в Дніпрі. Унаслідок надзвичайної події п'ятеро людей загинули та ще п'ять опинилися в лікарні.

Про це повідомив перший заступник глави МВС Євген Єнін у Facebook.

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Що це за розслідування

Завдання службового розслідування, що проводить МВС – з’ясувати морально-психологічний клімат в колективі, перевірити процеси добору та підготовки кадрів, дотримання порядку проходження військової служби.

"Ми крок за кроком встановлюємо обставини, пов’язані із відхиленням від правил та маємо вжити заходів для унеможливлення повторення подібних надзвичайних ситуацій", – пояснив Єнін.

Перші результати розслідування

Позастатутні відносини

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Серед особового складу частини №3021 Національної гвардії України провели анкетування. За словами Єніна, вже до початку ґрунтовного аналізу анкет, яке от-от розпочнеться, можна говорити про те, що комісією виявлено факти позастатутних відносин.

"Отримані матеріали будуть скеровані ближчими днями до ДБР", – повідомив заступник міністра.

Єнін наголосив пам'ятати про те, що виявлені факти позастатутних відносин не свідчать про мотиви розстрілу. Мотиви досі невідомі, і іх з’ясовуватиме ДБР в рамках досудового розслідування.

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Доступ до зброї

У військовій частині також виявлили порушення порядку та організації несення служби, що і призвело до трагедії. Зокрема, порушено порядок доступу до кімнати зберігання зброї. Зафіксовано відсутність контролю за замиканням ставниці для зброї, яка мала б бути належно замкнута.

Відсутність медикаментів

За словами Єніна, викликло питання щодо якості інструктажу перед вступом до наряду. Крім того, у військовій частині нехтували медичним забезпеченням військовослужбовців – низка медикаментів в аптечці була відсутня.

Що відомо про стрілянину

  • Інцидент стався близько 4-ї ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього й почав стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.
  • Згодом стало відомо, що стріляв солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження, родом з Одещини. Його затримали за кілька годин після стрілянини.
  • Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жахи під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили строковиків до самогубства, потім приховували факти і навіть отримували підвищення.
  • Артемію Рябчуку обрали запобіжний захід – 60 діб під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.

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