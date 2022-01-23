Чи був витік даних із порталу "Дія"? У поліції відповіли

У поліції спростували інформацію про те, що в Мережі оприлюднили дані українців з "Дії". Їх нібито намагалися продати.
Про це повідомляє Національна поліція.
Що відомо?
Як заявили в поліції, інформація про витік даних із порталу "Дія" неправдива. Подібні інформаційні фейки є нічим іншим, як елементом гібридної війни та спробою дестабілізувати ситуацію в країні.
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Із чого все почалося?
Інформація щодо можливого витоку даних з порталу "Дія" почала поширюватися після того, як у інтернет-користувач на одному з форумів опублікував оголошення про продаж бази даних.
Таке оголошення пов'язували з кібератакою на державні органи України, яка сталася 13 та 14 січня. Однак інформація щодо витоку даних не підтвердилась.
Кіберполіція, Держспецзв’язку та СБУ разом з міжнародними експертами працюють над встановленням джерела кібератаки. Задля швидкого реагування на подібні ситуації організовано постійний моніторинг фактів продажу баз даних із будь-яких ресурсів.
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