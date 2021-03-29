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Бути як США та ЄС: Зеленський зажадав розробити український "паспорт вакцинації"

29 березня, 14:19

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Глава держави провів традиційну антиковідну нараду

На нараді у президента Володимира Зеленського, присвяченій запобіганню поширенню коронавірусній хворобі, порушили питання запровадження українських "паспортів вакцинації", що зараз розглядається в багатьох країнах Європи та світу.

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Про це повідомляє пресслужба Банкової.

За словами глави української держави, ці "паспорти" вже розробляють країни Європейського Союзу, США, Швейцарія та Ізраїль – тобто багато розвинених країн, які активно працюють над створенням колективного імунітету проти коронавірусу.

"Нам теж треба розробити свою систему відповідної "паспортизації", також для стримування поширення коронавірусної хвороби необхідно охопити 70% дорослого населення щепленнями проти COVID-19", – наголосив Зеленський.

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Нагадаємо, Єврокомісія назвала терміни впровадження "паспортів вакцинації" в ЄС. Там сподіваються, що "Цифровий зелений сертифікат" буде впроваджено до червня.

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Нагадаємо, Румунія і Греція планують домовитися про подорожі з використанням власних сертифікатів вакцинації від коронавірусу, що дасть змогу відкрити туризм між двома країнами.

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сертифікат Володимир Зеленський коронавірус COVID-19 паспорт вакцинації

Джерело: Сьогодні

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