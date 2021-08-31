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З прес-секретаря в бізнес-тренера: Мендель буде вчити бізнесменів

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор розділу Гроші
31 серпня, 13:41
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Тренінг розрахований на 10-15 учасників, ціна поки невідома
Мендель запустила тренінг для бізнесу по GR і стратегії держави в різних галузях. Колаж: "Сьогодні"
Мендель запустила тренінг для бізнесу по GR і стратегії держави в різних галузях. Колаж: "Сьогодні"

Колишня прес-секретар президента Юлія Мендель після відставки з Офісу глави держави знайшла нове заняття – організація тренінгу для бізнесу. Вона пообіцяла всім учасникам дати чіткі відповіді на конкретні питання.

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Анонс заходу вона опублікувала в Facebook.

"Як сьогодні взаємодіяти бізнесу з державою? Яка стратегія розвитку України за різними напрямками? Чого очікувати підприємцям в майбутньому? Тренінг для бізнесу по GR і стратегії держави в різних галузях. Отримуйте чіткі відповіді на конкретні питання. Заповніть анкету і чекаю вас в кінці вересня. тренінг платний", – написала Мендель.

В Google-формі, посилання на яку опублікувала Мендель, зазначено, що тренінг розрахований на 10-15 учасників. Також у тих, хто буде заповнювати форму, запитують, читали вони книгу Юлії Мендель "Кожен з нас президент" і звідки вони дізналися про тренінг. Ціна участі в ньому не вказується.

Що відомо про Мендель

  • 9 липня президент Володимир Зеленський звільнив Юлію Мендель з посади прессекретаря глави держави.
  • Ще у травні Юлія Мендель написала заяву на звільнення з посади прессекретаря президента. Однак далеко вона не піде – їй дадуть нову посаду на Банковій. Раніше радник глави ОПУ Михайло Подоляк розповідав про нову посаду Мендель.
  • Водночас Зеленський вже знайшов їй заміну – новим прессекретарем президента став ведучий "Україна 24" Сергій Никифоров. Новоспечений спікер Банкової зазначив, що тепер він змінив зрозумілу йому роботу, зручний графік і спокійне життя на велику пригоду з багатьма невідомими.
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Нагадаємо, Мендель отримує багато загроз. Їй довелося прийти на презентацію своєї книги з охороною.

Крім того, Мендель опублікувала фото з відпочинку в басейні біля моря. Щире фото прощання з літом.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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